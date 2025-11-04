Conmoción por la trágica muerte de un adolescente que cayó al vacío desde un tinglado

Tenía 15 años y problemas de adicciones. Había subido al tinglado del club, perdió el equilibrio y cayó desde una altura considerable.

Hoy 10:14

La comunidad de La Banda se encuentra conmovida tras la muerte de un adolescente de 15 años, quien perdió la vida al caer desde el tinglado del Club Villa Suaya. El trágico hecho ocurrió en las últimas horas y el cuerpo del joven identificado como Lisandro Bustamante fue encontrado sin vida en las cercanías del predio deportivo.

De acuerdo con el relato de Lidia Ovejero, presidenta del club, a Radio Panorama el menor “vivía en condiciones muy precarias y tenía problemas de adicción”. La dirigente expresó su dolor por lo ocurrido y destacó que el joven solía frecuentar la zona del club, donde era conocido por los vecinos.

Ovejero también remarcó que las adicciones son una problemática generalizada entre los adolescentes del barrio, una situación que requiere una atención urgente por parte de las autoridades y la comunidad en su conjunto.

El caso es investigado por personal policial y judicial, que busca establecer las circunstancias exactas en las que se produjo la caída. Trascendió que el cuerpo sería sometido a una autopsia.