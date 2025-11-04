Ingresar
Desesperada búsqueda: una familia pide ayuda para encontrar a su perrito Jimbo

El caniche Jimbo se extravió el pasado 18 de octubre en el barrio Saint Germain. Su familia no pierde las esperanzas y pide la colaboración de los vecinos para poder hallarlo.

Hoy 10:22

La familia de Jimbo continúa buscándolo con profunda angustia y no pierde las esperanzas de poder reencontrarse con él. El pequeño caniche mediano se perdió el pasado 18 de octubre en el barrio Saint Germain, y desde ese momento nada se sabe de su paradero.

Jimbo no es micro toy ni grande; es un caniche de tamaño mediano, tenía el pelo largo al momento de extraviarse y se caracteriza por ser muy saltarín y juguetón. También posee cola larga, lo que puede ayudar a identificarlo más fácilmente.

Su familia pide la colaboración de todos los vecinos y de cualquier persona que pueda haberlo visto o tenga algún dato sobre su ubicación.

Por cualquier información, comunicarse a los números:
3854 04-3034 o 3854 11-3260

