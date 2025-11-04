Añatuya: murió motociclista que se había accidentado un mes atrás

El joven había sido embestido por un automóvil en Ruta 92, el mes pasado, desde entonces permanecía internado en estado delicado.

Hoy 10:37

Se trata de Adrian Rodriguez, quién tenía 36 años, y el pasado 2 de Octubre había protagonizado un accidente en Ruta 92 frente a la Escuela Almirante Irizar, cuando transitaba en motocicleta y fue embestido por un automóvil.

Desde ese día se encontraba internado en un Centro de Salud de ciudad Capital. Las últimas semanas las redes sociales se inundaron de pedidos de cadena de oración por su salud y en paralelo se realizaban colectas y beneficios para cubrir los gastos de su internación.

En la mañana de este martes se conoció sobre su deceso y la noticia generó mucha tristeza en la comunidad.