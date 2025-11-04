Icaño: detienen a dos empleados por robar herramientas de la empresa donde trabajaban

Personal policial logró recuperar los elementos sustraídos tras una denuncia radicada por el encargado de una firma constructora. Dos empleados quedaron aprehendidos y los bienes fueron secuestrados.

Hoy 10:41

Efectivos de la Comisaría N° 55 de Icaño lograron recuperar diversas herramientas robadas de una empresa de construcción, luego de que el encargado denunciara a dos de sus propios empleados por el hecho.

La investigación permitió determinar que los sospechosos, identificados como Taboada y Pizarro, habrían sustraído varias herramientas que luego fueron comercializadas en la zona.

Con la colaboración del personal de Robos y Hurtos de la Comisaría N° 41 de Añatuya, los uniformados lograron dar con los elementos en el barrio El Silencio de Icaño.

Durante los procedimientos, un hombre de apellido Peralta, de 28 años, entregó dos amoladoras que había adquirido a cambio de un lechón.

Posteriormente, en la zona rural de Icaño Sur, se localizó a otro sujeto de apellido Gómez, de 33 años, quien manifestó haber comprado una máquina eléctrica por 50 mil pesos a uno de los empleados involucrados, Pizarro.

Los elementos fueron secuestrados y trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía a cargo de la Dra. Carola Olivera, quien dispuso que Taboada y Pizarro permanezcan aprehendidos y alojados en la Comisaría 55 de Icaño, mientras avanza la investigación.