Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 NOV 2025 | 34º
X
Mascotas

Buscan a Aurora, una perrita que se escapó en la zona de Leopoldo Lugones y Lavalle

Su familia la busca desde el sábado 1 de noviembre alrededor de las 18 horas. Aurora es una cocker mediana, llevaba un collar blanco y ofrecen recompensa por su devolución.

Hoy 10:55

Una familia santiagueña pide la colaboración de toda la comunidad para encontrar a su querida mascota Aurora, una perrita cocker de tamaño mediano que se escapó el sábado 1 de noviembre alrededor de las 18 horas, en la zona de Leopoldo Lugones y Lavalle.

Al momento de extraviarse, Aurora llevaba puesto un collar blanco. Su familia la busca con profunda preocupación y esperanza de poder reencontrarse pronto con ella.

Quienes puedan aportar cualquier tipo de información o hayan visto a la perrita, pueden comunicarse al número 3855-126659.

Se gratificará la devolución.

TEMAS Mascotas perdidas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violenta pelea entre hermanos terminó con un herido de arma blanca en el barrio San Javier
  2. 2. Jorge Macri y María Belén Ludueña anunciaron que esperan su primer hijo: "Todo este amor es para vos”
  3. 3. Renunció la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano
  4. 4. El tiempo para este martes 4 de noviembre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con 37ºC de máxima
  5. 5. Elevan a juicio la causa por el millonario fraude a la ex AFIP
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT