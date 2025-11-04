Buscan a Aurora, una perrita que se escapó en la zona de Leopoldo Lugones y Lavalle

Su familia la busca desde el sábado 1 de noviembre alrededor de las 18 horas. Aurora es una cocker mediana, llevaba un collar blanco y ofrecen recompensa por su devolución.

Hoy 10:55

Una familia santiagueña pide la colaboración de toda la comunidad para encontrar a su querida mascota Aurora, una perrita cocker de tamaño mediano que se escapó el sábado 1 de noviembre alrededor de las 18 horas, en la zona de Leopoldo Lugones y Lavalle.

Al momento de extraviarse, Aurora llevaba puesto un collar blanco. Su familia la busca con profunda preocupación y esperanza de poder reencontrarse pronto con ella.

Quienes puedan aportar cualquier tipo de información o hayan visto a la perrita, pueden comunicarse al número 3855-126659.

Se gratificará la devolución.