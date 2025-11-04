Una abuela vivió momentos de terror al ser atacada por motochorros en La Banda

La mujer de 71 años fue sorprendida por dos motochorros mientras circulaba en bicicleta por el barrio Besares. Los ladrones chocaron y uno debió ser hospitalizado.

Hoy 12:10

Una mujer de 71 años, identificada con el apellido Luna, vivió momentos de extrema angustia durante la mañana de este martes, cuando fue víctima de un intento de asalto mientras circulaba en su bicicleta por el barrio Besares, en la ciudad de La Banda.

Según el relato de testigos, dos motochorros intentaron arrebatarle sus pertenencias, pero en medio del intento de fuga perdieron el control del rodado y chocaron contra un poste de alumbrado público, provocándose diversas lesiones.

Uno de los sospechosos, identificado como Juárez, del barrio Villa Suaya, sufrió fractura de tobillo y cortes en la cabeza, por lo que fue trasladado al Centro de Salud Banda bajo custodia policial.

Afortunadamente, la víctima no resultó con heridas y fue contenida en el lugar por los efectivos policiales y personal de Alerta Banda, que intervinieron de inmediato.