Por un gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid por la Champions League

Los Reds se impusieron por 1-0 sobre el Merengue en Anfield gracias a un potente cabezazo del volante de la Selección Argentina por la cuarta fecha de la primera fase.
Liverpool se quedó con uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League al vencer por 1-0 a Real Madrid en Anfield. Los Reds hicieron figura a Thibaut Courtois, que parecía imbatible hasta que apareció Alexis Mac Allister con un potente cabezazo para decretar el único gol del encuentro.
Los ingleses se treparon a zona de clasificación a octavos de final, alcanzando al Merengue, que no contó con la presencia de Franco Mastantuono, quien padece una pubalgia.