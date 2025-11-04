Sin Mastantuono, Real Madrid visita al Liverpool en un duelo que promete por la Champions League

Se enfrentan en Anfield desde las 17 por la cuarta fecha del certamen continental.

Hoy 12:35

Liverpool y Real Madrid se enfrentarán este martes desde las 17:00, en el mítico Anfield, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League 2025/26.

Mientras el conjunto inglés busca salir de una profunda crisis futbolística, el Merengue llega en un gran momento, con puntaje ideal y tras vencer nada menos que al Barcelona en el clásico español.

Liverpool, obligado a reaccionar

El presente del Liverpool dista mucho del que supo mostrar en temporadas anteriores. El vigente campeón de la Premier League atraviesa un momento delicado, con seis derrotas en los últimos ocho partidos, incluida la caída ante Manchester United (1-2) y la dura eliminación de la Carabao Cup frente a Crystal Palace (0-3).

Pese a haber invertido más de 400 millones de dólares en refuerzos, el equipo de Arne Slot no logra encontrar un funcionamiento estable. La presión en torno al plantel es cada vez mayor y, ante un rival de jerarquía como el Real Madrid, los Reds están obligados a sumar de a tres si no quieren complicar su clasificación a los octavos de final.

Real Madrid, en busca de extender su dominio

Del otro lado, el Real Madrid vive un presente opuesto. Los dirigidos por Xabi Alonso atraviesan una temporada casi perfecta: son líderes de La Liga y también de su grupo en la Champions, con tres victorias en tres presentaciones. La única mancha de su campaña fue la derrota 5-2 ante Atlético Madrid, aunque rápidamente se recuperaron con una sólida victoria frente al Barça.

El único contratiempo para el elenco español es la ausencia del joven Franco Mastantuono, quien sufre una pubalgia y quedó descartado para el viaje a Inglaterra. Aun así, el equipo merengue cuenta con figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, quienes serán las cartas principales para buscar un triunfo en territorio británico.

Ficha del partido

Hora: 17:00 (Argentina)

Estadio: Anfield (Liverpool)

Árbitro: István Kovács (Rumania)

VAR: Bastian Dankert (Alemania)

TV: Fox Sports