Casinos del Sol inaugura un lugar donde el azar y los sabores se conjugan en un mix inigualable

Será este miércoles 5 a las 21.30 horas en Av. Belgrano (S) 750.

Hoy 12:37

Este miércoles 5 de noviembre a las 21.30, el entretenimiento y la buena gastronomía se darán cita en Casinos del Sol, con la inauguración de la renovada confitería del Casino Central, ubicada en Av. Belgrano (S) 750.

El nuevo espacio, impulsado por Casinos del Sol, Bonafide y Patagonia, promete una experiencia diferente, donde el azar y los sabores se combinan en un mix inigualable.

Los visitantes podrán disfrutar de shows en vivo, una variada propuesta de comidas y bebidas, además de todo el atractivo de los slots y juegos de paño, en un ambiente pensado para vivir sensaciones únicas.

El acceso será exclusivo para mayores de 18 años.