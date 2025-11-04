Ingresar
Antes de viajar a Estados Unidos, Milei recibe al embajador Peter Lamelas en Casa Rosada

El Presidente encabezará este martes a las 18 la ceremonia de recepción de cartas credenciales, que incluirá a los representantes de Suiza, Austria, Bélgica, Reino Unido y la Unión Europea.

Hoy 12:58

El presidente Javier Milei emprenderá el miércoles un nuevo viaje a los Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes de líderes mundiales que se celebra en la ciudad costera de Miami, de la que formarán parte su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y hasta el astro del fútbol argentino Lionel Messi.

Previamente, este martes a las 18 mantendrá un encuentro con el nuevo embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, quien viene de reunirse -el lunes- en el Palacio San Martín con el canciller Pablo Quirno. El diplomático entregará al mandatario sus cartas credenciales en Casa Rosada.

En la misma ceremonia serán recibidos por el Presidente el embajador de Bélgica, Hubert Cooreman; el de la Unión Europea, Erik Hoeg; el de Austria, Gerhard Mayer; el de Suiza, Andrea Semadeni y el nuevo embajador del Reino Unido, David Cairns.

