El municipio realizó mantenimiento del desagüe pluvial de Av. Del Libertador y calle Santa Fe

Desde la comuna instaron a los vecinos a no arrojar basura ni escombros en los desagües que terminan por obstruir su normal funcionamiento durante los momentos de abundantes precipitaciones.

Hoy 13:18

Por disposición del intendente Ing. Roger Elías Nediani, personal municipal realizó tareas de limpieza y acondicionamiento del desagüe pluvial ubicado en la Av. Libertador y la calle Santa Fe.

Esta tarea se realizó el lunes a la tarde y estuvo a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos que retiró del lugar residuos y restos de materiales de construcción.

Teniendo en cuenta esta situación, desde la comuna instaron a los vecinos a no arrojar basura ni escombros en los desagües que terminan por obstruir su normal funcionamiento durante los momentos de abundantes precipitaciones.

Cabe destacar, que el municipio realiza esta tarea durante todo el año para mantener en condiciones el sistema de desagüe y prevenir así el anegamiento de agua en diferentes sectores de la ciudad.

