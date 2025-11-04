La Banda se suma a la celebración de la diversidad y los derechos en la Marcha del Orgullo

La Oficina de la Diversidad, dependiente de la Secretaría de Gobierno, participará este sábado 8 de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ que recorrerá las calles del centro santiagueño.

Hoy 13:29

La Oficina de la Diversidad dependiente de la Secretaría de Gobierno participará de la “XVIII Marcha del Orgullo LGBTIQ+” en Santiago del Estero que se llevará a cabo este sábado 8 a partir de las 20.

Al respecto, la coordinadora del área, Iris Castañares, indicó: “El Sábado nos concentramos en calle Roca y Patagonia, comenzando la marcha por Calle Rivadavia, Belgrano, Plaza Libertad y luego dirigirse al predio de la Casa de la Cultura sita en Mendoza y Olaechea. A partir de las 22 se realizará el festival del Orgullo donde el arte como acto de resistencia una vez más estará presente, con artistas del medio”.

“Este año la marcha es el epicentro de la resistencia popular y la celebración de la diversidad. Se trata de la XVIII Marcha del Orgullo LGBTIQ+, un evento que adquiere una dimensión política crucial en el actual contexto de agresión ideológica y cese de derechos impulsado por el gobierno de Javier Milei”, agregó.

“Este año una vez más estaremos presentes con una carroza, donde nuestra oficina conjuntamente organizada con Radio Fantástica, se hará presente con glamour, belleza, brillo, con la participación de drag queen, integrantes del colectivo LGBTIQ+, invitamos a la comunidad a sumarse acompañarnos en esta marcha. Habrá muchos regalos sorpresas, todos por nuestra lucha, nuestra libertad, por nuestros derechos, basta de quita de derechos, ley Integral trans ya, reparación histórica para colectivo trans y basta de discursos de odio”, finalizó Castañares.