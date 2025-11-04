"El triunfo electoral no cambia la realidad de la gente, pero da la posibilidad de generar cambios"

Así lo expresó en diálogo con Radio Panorama Facundo Pérez Carletti, secretario nacional del PRO y diputado provincial electo, a propósito del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término.

Hoy 13:34

El secretario nacional del PRO y diputado provincial electo, Facundo Pérez Carletti, analizó en diálogo con Radio Panorama el escenario político tras las elecciones, destacó el rol del PRO dentro del Gobierno y remarcó la necesidad de acompañar al presidente para concretar las reformas pendientes.

“El triunfo no cambia la realidad de la gente, pero da la posibilidad de generar cambios de manera más consensuada y menos traumática”, expresó Pérez Carletti, al tiempo que subrayó que el voto de confianza de los argentinos “refleja que no queremos volver atrás, pero esperamos que el presidente acierte y los resultados empiecen a verse pronto”.

El dirigente consideró que el reciente nombramiento de Diego Santilli al frente del ministerio del Interior fue “un acierto del Presidente”, destacando su perfil como “una persona idónea, adicta al trabajo y con la experiencia necesaria para cumplir los objetivos que se le pidan”. “Lo de Santilli fue un reconocimiento al PRO. Me parece positivo que Macri tenga un diálogo franco y sincero con el presidente”, señaló.

Pérez Carletti remarcó además que el PRO ha estado siempre presente cuando el Gobierno nacional necesitó apoyo, y que esa actitud “es reconocida por la sociedad”. En ese sentido, sostuvo que el oficialismo debe concentrarse en reactivar la economía y en avanzar con las reformas estructurales: “Más allá del resultado electoral, la gente comienza a esperar respuestas, la economía sigue frenada y el Gobierno aún no tiene mayoría en el Congreso. Nosotros vamos a estar acompañando, queremos ayudar al presidente”.

Consultado sobre los diputados del PRO que pasaron a La Libertad Avanza, explicó que “representaban a Patricia Bullrich, así que es de sentido común que quienes se referencian en ella la sigan”. Además, afirmó que en ambos espacios “hay una visión transformadora y reformista” que los une.

Finalmente, Pérez Carletti sostuvo que el resultado electoral puede abrir el camino a acuerdos más amplios en el Congreso: “El argentino sacó la conclusión de que no estamos bien, pero tampoco queremos volver atrás. Hay una esperanza en que este Gobierno logre encaminar al país”.