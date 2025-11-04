Procesaron con prisión preventiva al exnovio de Lourdes Fernández

Leandro García Gómez fue imputado por lesiones, violencia de género y privación ilegítima de la libertad, en el marco de la causa que investiga los hechos ocurridos en el entorno de la cantante.
Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández de Bandana fue procesado con prisión preventiva por el juez Diego Slupsky. El empresario fue imputado por lesiones, violencia de género y privación ilegitima de la libertad.
Tras la decisión de la Justicia, García Gómez quedará detenido con un embargo de $15 millones.