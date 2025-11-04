Ingresar
Procesaron con prisión preventiva al exnovio de Lourdes Fernández

Leandro García Gómez fue imputado por lesiones, violencia de género y privación ilegítima de la libertad, en el marco de la causa que investiga los hechos ocurridos en el entorno de la cantante.

Hoy 14:45
Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández de Bandana fue procesado con prisión preventiva por el juez Diego Slupsky. El empresario fue imputado por lesiones, violencia de género y privación ilegitima de la libertad.

Tras la decisión de la Justicia, García Gómez quedará detenido con un embargo de $15 millones.

