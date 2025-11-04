Presupuesto 2026: el oficialismo avanza con su dictamen y prepara el debate para el nuevo Congreso

La Libertad Avanza obtuvo mayoría en comisión y planea tratar la ley de gastos en sesiones extraordinarias. La oposición presentó despachos alternativos y anticipa fuertes cruces en el recinto.

Hoy 14:50

El oficialismo logró el acompañamiento del Pro, de la UCR, los radicales libertarios y fuerzas provinciales de Misiones y San Juan. Unión por la Patria (UxP) firmó su propio dictamen de minoría, mientras que Encuentro Federal suscribió el suyo junto a Democracia para Siempre y el MID. El Frente de Izquierda presentó uno dictamen de rechazo firmado por Christian Castillo.

La norma establece el equilibrio fiscal como una de las principales banderas de la gestión de La Libertad Avanza. Plantea una inflación para el año 2026 del 10,1%. Proyecta un crecimiento de 5% del PBI e incluye un tipo de cambio oficial esperado de 1423 pesos por dólar.

Entre las principales asignaciones se destacan 4,8 billones de pesos para las universidades nacionales, un aumento real del 5% en jubilaciones, 17% en Salud, 8% en Educación y 5% en pensiones por discapacidad, concentrando el 85% del gasto en educación, salud y jubilaciones.

La iniciativa fue defendida en el plenario de la Comisión por los salteños Julio Moreno Ovalle y por Carlos Zapata, “el presupuesto contiene un equilibrio fiscal sostenido. El presupuesto es el plan del Gobierno”, manifestó Moreno Ovalle.

Mientras que la diputada libertaria Alida Ferreyra le dijo que, “El gobierno nacional a través del Presupuesto 2026 consolida los cimientos del orden y el equilibrio fiscal, eliminando a su vez el pernicioso impuesto inflacionario que asoló al país durante décadas. Bien lo señaló Milton Friedman: “la inflación es un impuesto sin legislación”. También enfatiza la transformación del Estado y la desregulación, a fin de dotar al mercado de una dinámica que favorezca la creación genuina de riqueza y la contención y mejoramiento de los sectores vulnerables”.

Por su parte el Frente de Izquierda firmó su dictamen de minoría. El diputado Christian Castillo argumentó que, “el proyecto del Gobierno quedó desfasado por la realidad, porque se cayó el programa económico y tuvieron que ir a pedirle el rescate a Donald Trump y a su secretario del Tesoro, Scott Bessent”. Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista/ FIT Unidad, le dijo a TN que “el presupuesto tiene como prioridad los pagos de la usurera deuda externa. En esto están todos los bloques, incluido el peronismo, salvo el Frente de Izquierda Unidad”.

Encuentro Federal tiene las firmas de Ignacio García Aresca,y Oscar Agost Carreño, quien remplazó a Nicolás Massot; junto a Pablo Juliano y Mariela Coletta de Democracia para Siempre y Oscar Zago y Eduardo Falcone del MID.

Eduardo Falcone aclaró que “incorporaron los fondos para las tres leyes sancionadas por el Congreso: Emergencia en Discapacidad y Fondos para las Universidades Nacionales y al Hospital Garrahan, mas una partida para la construcción de 90 kms. de la ruta 5 entre Suipacha y Bragado.

Oscar Agost Carreño agregó que, " su dictamen es un presupuesto con equilibrio fiscal sí, discrecionalidad no. El Congreso debe recuperar su rol en la planificación del gasto y el control de los recursos públicos. Dos años sin ley de presupuesto. El Ejecutivo administró por prórrogas y DNUs, sin control parlamentario. Hoy volvemos a discutir un presupuesto en el Congreso, como marca la Constitución. Un ministro de Economía que no viene al Congreso, ni a defender su proyecto de presupuesto, ni cuando es citado a interpelación. La rendición de cuentas no es opcional".