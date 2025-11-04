Gallardo se reunió con Di Carlo en River antes del Superclásico con Boca

El flamante presidente millonario estuvo en River Camp y mantuvo una charla mano a mano con el Muñeco en la previa del choque del domingo en La Bombonera.

Por primera vez desde que asumió como entrenador de River Plate, la continuidad de Marcelo Gallardo parece no depender únicamente de su decisión. Los malos resultados, la posible ausencia en la próxima Copa Libertadores y el creciente malestar de los hinchas han dejado al Muñeco en una posición más frágil que nunca. En ese contexto, una reunión clave con el flamante presidente, Stefano Di Carlo, encendió todas las alarmas en Núñez.

Di Carlo visitó el River Camp y dio su respaldo

Pasado el mediodía, Di Carlo se presentó en el River Camp, en Ezeiza, para saludar al plantel y al cuerpo técnico en una semana cargada de tensión. A cinco días del Superclásico ante Boca, el mensaje que transmitió fue de tranquilidad y respaldo, intentando calmar las aguas en medio de una crisis futbolística que preocupa a todos los sectores del club.

Luego de ese breve saludo grupal, el presidente y Gallardo mantuvieron una reunión privada. Si bien no trascendieron detalles, desde el entorno de la dirigencia aseguran que Di Carlo ratificó su confianza en el entrenador y pidió enfocarse en los próximos compromisos para revertir el momento. Sin embargo, en River son conscientes de que el resultado del Superclásico puede definir el futuro del DT.

Las charlas por la renovación de Gallardo, que históricamente se definían al final de cada temporada, quedaron en stand-by. Lo que hasta hace poco parecía un hecho —la firma de un contrato hasta 2029— hoy se transformó en una incógnita.

Desde el oficialismo aseguran que no imaginan un 2026 sin Gallardo en el banco, aunque los tiempos y la presión deportiva juegan en contra. En lo que va del semestre, River acumula ocho derrotas en los últimos diez partidos, y la reprobación masiva del público tras la caída más reciente fue un golpe inédito para el ciclo del Muñeco, que decidió no hablar en conferencia de prensa por primera vez en años.

“El liderazgo y el CEO del área de fútbol es Marcelo Gallardo, de manera total y exclusiva”, había declarado Di Carlo durante su campaña presidencial. Sin embargo, apenas un mes y medio después, esa certeza se tambalea.

Con Boca como próximo rival y Vélez en la última fecha, los próximos dos partidos marcarán el rumbo no solo del equipo, sino también del futuro de su entrenador más emblemático. En el Monumental, nadie imagina una despedida abrupta, pero el presente deportivo obliga a mirar el calendario con preocupación.

La continuidad de Gallardo, por primera vez en una década, ya no depende solo de él.