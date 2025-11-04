Mastantuono rompió el silencio sobre su lesión en Real Madrid y llevó tranquilidad a la Selección

El volante padece una pubalgia y continúa siendo evaluado por el cuerpo médico de la Casablanca, que no dio plazos de recuperación.

Hoy 15:05

El último parte médico del Real Madrid encendió las alarmas en la Selección Argentina, justo en la antesala de su última gira del 2025, que incluirá un amistoso ante Angola el próximo 14 de noviembre en Luanda. El motivo es la pubalgia que padece Franco Mastantuono, una dolencia que generó incertidumbre por su posible baja, aunque el propio mediocampista intentó llevar calma al hablar con la prensa española.

A la salida del último entrenamiento del Merengue, el exjugador de River Plate se detuvo para firmar autógrafos y sacarse fotos con los hinchas, cuando fue abordado por El Chiringuito. Allí, el zurdo de apenas 18 años aclaró su situación física con una sonrisa y el pulgar en alto: “Bien, mejor...”.

Además, reveló que no se trata de una lesión reciente, pese a que el parte médico del club generó preocupación: “Hace un tiempo ya, pero está muy bien”. De esta forma, el juvenil intentó llevar tranquilidad tanto al cuerpo técnico de Xabi Alonso como al de Lionel Scaloni, que lo tiene en consideración para la gira con la Albiceleste.

El pasado viernes, Mastantuono había sido visto saliendo del predio del Real Madrid junto al cuerpo médico, lo que disparó versiones sobre una recaída. Sin embargo, este martes el propio jugador explicó el motivo real: “No, me fui a dar una vacuna. Salí a hacer eso”.

Es que el amistoso frente a Angola obliga a los convocados de la Selección Argentina a aplicarse una serie de vacunas preventivas, debido a la exposición a enfermedades endémicas en la región africana. Entre las inoculaciones obligatorias figuran las de fiebre amarilla, poliomielitis, hepatitis A, fiebre tifoidea, cólera y meningitis meningocócica, además de las recomendadas contra hepatitis B, tétanos, difteria, malaria y rabia.

Su presencia ante Angola, en duda

Aunque Scaloni planeaba incluirlo en la convocatoria y otorgarle minutos en cancha, aún no está confirmada la presencia del juvenil en la gira. La lista oficial se dará a conocer en las próximas horas y su estado físico será evaluado hasta último momento.

Consultado sobre cuándo volverá a jugar, Mastantuono fue sincero y esquivo: “No sé, amigo”. Por ahora, la Selección y el Real Madrid esperan su evolución, mientras el prometedor mediocampista argentino intenta dejar atrás una molestia que, aunque leve, podría alterar sus planes en el cierre del año.