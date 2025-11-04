Ingresar
“Cero gluten, mil ideas”: una muestra educativa que promueve la inclusión alimentaria

Estudiantes del Colegio Hermano Hermas de Bruijn desarrollaron una propuesta interdisciplinaria para concientizar sobre la enfermedad celíaca y la alimentación sin TACC.

Hoy 15:33

Los alumnos de 5º año, 2ª división del Colegio Hermano Hermas de Bruijn llevaron adelante una destacada muestra interdisciplinaria que integró los espacios curriculares de Marketing y Publicidad, Informática e Inglés.

Bajo el lema “Cero gluten, mil ideas”, la propuesta tuvo como objetivo principal concientizar a la comunidad educativa sobre la enfermedad celíaca y la importancia de una alimentación saludable e inclusiva, libre de trigo, avena, cebada y centeno.

Durante la muestra, los estudiantes presentaron una variada oferta gastronómica sin TACC, entre las que se destacaron waffles, empanadas, chipá y tortas, elaboradas con ingredientes seguros y cuidadosamente seleccionados.

La actividad, coordinada por los docentes Leisa Ábalos Reynoso, Joaquín Miranda y Sonia Saracco, reflejó el compromiso de la institución con la educación integral, el trabajo en equipo y la formación de jóvenes conscientes, creativos y responsables.

Además de la exposición gastronómica, los alumnos demostraron su capacidad para comunicar, diseñar estrategias publicitarias y aplicar herramientas tecnológicas para difundir su mensaje en distintos idiomas y formatos.

De esta manera, la muestra se consolidó como un espacio de aprendizaje significativo y de compromiso social, reafirmando el rol de la escuela como agente activo en la promoción de hábitos saludables y la inclusión alimentaria.

TEMAS Educación

