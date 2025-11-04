Mama Antula, protagonista de un nuevo documental que se presentará en la Legislatura

El film, producido por Fabián Pérez Battaglini, será presentado este jueves 6 de noviembre en el SUM de la Legislatura, con la presencia del vicegobernador Carlos Silva Neder y autoridades provinciales.

Hoy 15:44

Este jueves 6 de noviembre, desde las 19, se presentará en el SUM de la Legislatura provincial el documental “Una Santa viene marchando II (Cuestión de fe)”, producido por Fabián Pérez Battaglini y dedicado a María Antonia de San José, más conocida como Mama Antula, la primera santa argentina y satiagueña canonizada por el Papa Francisco.

El vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, acompañado por el director Pérez Battaglini, encabezará la presentación del film dónde estarán presentes autoridades de los distintos poderes del Estado provincial; máximos representantes de la Iglesia santiagueña; Intendentes y miembros de Fundación Mama Antula, entre otros.

Pérez Battaglini adelantó que asistirá también Lionel, un niño de dos años de Los Telares, quien sobrevivió a una caída en una cisterna con agua, un hecho que su madre y el médico tratante calificaron como un milagro atribuido al Papa Francisco.

Asimismo, este documental busca poner en valor el proceso de humanización religiosa como un camino que une a los pueblos a través de la fe y la paz, reflejando la vida y obra de Mama Antula, figura central en la historia espiritual y social de Argentina.

A lo largo de la proyección, se recorren los momentos más significativos del camino de Mama Antula, una mujer que con su ejemplo de entrega y compromiso social logró dejar una huella perdurable en la espiritualidad argentina.