Un policía retirado de la Federal mató a un motochorro que quiso asaltarlo

Salidera en Núñez. Había acompañado a un amigo a una financiera del Microcentro, pero les intentaron robar en el cruce de Cuba e Ibera. El otro delincuente escapó.

Hoy 15:46

Un policía retirado de la Federal que había acompañado a un amigo hasta una financiera en el Microcentro porteño se enfrentó a tiros a motochorros que los siguieron y quisieron hacerle la salidera en el barrio de Núñez. Uno de los delincuentes murió y el otro escapó, indicaron fuentes oficiales.

Todo ocurrió este martes, minutos antes de las 13. Un llamado al 911 alertó sobre un hombre herido de arma de fuego en la intersección de Cuba e Iberá. Fuentes del caso dijeron que se trataba finalmente del delincuente muerto en el enfrentamiento con el ex cabo primero de la PFA.

Según las primeras informaciones, personal de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad acudió al lugar del hecho y se entrevistó con el policía retirado. En ese contexto, el ex PFA les dijo que momentos antes había concurrido junto a un amigo a una financiera, ubicada en Corrientes y Reconquista, en la zona de Microcentro.

Según su relato, y en base a las fuentes consultadas por este medio, al salir del lugar se fueron a bordo de su auto, un Fiat Palio. Al llegar al cruce de Ibera y Cuba, ya en el barrio porteño de Núñez, fueron abordados por dos motochorros armados.

“En el enfrentamiento, uno de los ladrones recibió un disparo mortal, mientras que su cómplice logró darse a la fuga a bordo de una moto”, detallaron las fuentes del caso y dijeron que el agente resultó ileso.

El delincuente que huyó lo hizo en una moto marca KTM modelo Duke y es intensamente buscado por la Policía.