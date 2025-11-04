Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 NOV 2025 | 39º
X
Lo + Viral

¿Pasado de copas? Mascota de fútbol se hace viral por su inusual comportamiento en un partido

El incidente ocurrió durante el partido contra Burton Albion el 1 de noviembre, que el equipo perdió 6-0.

Hoy 16:02

'Sammy the Saint', mascota del club de fútbol inglés St.Albans City fue expulsada del estadio por mostrar signos de embriaguez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El incidente ocurrió durante el partido contra Burton Albion el 1 de noviembre, que el equipo perdió 6-0

Te recomendamos: Mascotas de un equipo de béisbol recrearon el viral momento de la pareja de amantes en el recital de Coldplay

En un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, se ve a la mascota tambaleándose, moviéndose erráticamente y apenas manteniéndose en pie mientras intentan sacarla del campo. 

Los medios especulan que el hombre abusó del alcohol.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violenta pelea entre hermanos terminó con un herido de arma blanca en el barrio San Javier
  2. 2. Jorge Macri y María Belén Ludueña anunciaron que esperan su primer hijo: "Todo este amor es para vos”
  3. 3. Renunció la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano
  4. 4. Elevan a juicio la causa por el millonario fraude a la ex AFIP
  5. 5. Conmoción por la trágica muerte de un adolescente que cayó al vacío desde un tinglado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT