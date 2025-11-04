¿Pasado de copas? Mascota de fútbol se hace viral por su inusual comportamiento en un partido

El incidente ocurrió durante el partido contra Burton Albion el 1 de noviembre, que el equipo perdió 6-0.

Hoy 16:02

'Sammy the Saint', mascota del club de fútbol inglés St.Albans City fue expulsada del estadio por mostrar signos de embriaguez.

En un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, se ve a la mascota tambaleándose, moviéndose erráticamente y apenas manteniéndose en pie mientras intentan sacarla del campo.

Los medios especulan que el hombre abusó del alcohol.