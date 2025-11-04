Este miércoles habrá operativo de salud y entrega gratuita de anteojos de receta en el barrio Libertad

La iniciativa que tuvo lugar durante todo este 2025 tiene como objetivo acercar servicios sanitarios gratuitos a los vecinos y promover hábitos de cuidado en la comunidad.

Hoy 16:28

Este miércoles 5 de noviembre, el Centro Comunitario Vecinal “Daniel Herrero” del Barrio Libertad, ubicado en La Rioja 2160 del Barrio Libertad (entre Santa Rosa y Pedro Rizolo), será sede de un amplio Operativo de salud familiar impulsado por el concesionario Senna Automotores y que estará a cargo del Ministerio de Salud de la provincia; Cruz Roja y Upa Santa Lucía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La iniciativa que tuvo lugar durante todo este 2025 tiene como objetivo acercar servicios sanitarios gratuitos a los vecinos y promover hábitos de cuidado en la comunidad.

UPA

Durante la jornada, que se extenderá de 8:00 a 13:00hs se ofrecerá atención pediátrica, odontológica, clínica médica y ginecológica, además de la entrega de medicamentos, vacunación, y testeos de VIH y Hepatitis B. También habrá talleres de salud y promoción del bienestar.

Uno de los servicios más esperados de la jornada será la atención oftalmológica destinada a niños/as y vecinos mayores de 40 años. Además, se realizará la entrega de anteojos de receta a beneficiarios que fueron evaluados en operativos anteriores y que contará con la presencia de la Ministra de Salud Natividad Nassif; funcionarios de Toyota Argentina y autoridades de Senna Automotores

Servicios

Te recomendamos: El Ministerio de Salud lanzó oficialmente la Estrategia HEARTS para fortalecer la atención cardiovascular

Las personas que deben asistir a la entrega son las siguientes:

Navarrete Margarita DNI 21339473

Navarrete Marisa DNI 24840141

Moreno Federico DNI 14362408

Villalba Toribio DNI 21642613

Altamiranda Luis DNI 1111297

Díaz José DNI 26161356

Ibarra Juan Ramón DNI 26570240

Navarrete Pamela DNI 30316249

Hernández Angelica DNI 14362508

Navarrete Angelica DNI 17058898

Bonhaora Mariela DNI 27775088

Geréz María

Serrano Roxana DNI 27348260

Díaz Roxana DNI 26125567

Acosta Beatriz DNI 17013468

Cruz Agustina DNI 41174387

Flores Paula DNI 27457298

Santos María José DNI 27222029

Salvatierra Claudia DNI 21632008

Amaya María DNI 21631599

Herrera Beatriz DNI 26329040

Barrientos Carlos DNI 27346600

Díaz Raúl DNI 28595595

Santos Graciela DNI 28350455

Tapia Marina DNI 27604193

Guzmán Lucio DNI 13507570

Choque Salomé DNI 95271907

Moreno Estela DNI 22142910

Ibarra Sergio DNI 40050080

Retirarlo Nilda DNI 22334207

Mendieta María DNI 21339207

Saavedra Sandra DNI 27231169

Coronel Miguel DNI 26095095

Ugarta Gladys DNI 25301233

Gómez Carlos DNI 10019611

La Cruz Roja participará con controles de signos vitales, tensión arterial, oximetría y glucemia, mientras que el equipo de la UPA Santa Lucia llevará adelante controles antropométricos, colocación de parches mamarios para detección temprana de cáncer de mama y extracción de implantes.

UPA

También la cátedra de la Licenciatura en Psicopedagogia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE realizará un taller de psicomotricidad, a cargo de la Lic Patricia Martinez, psicomotricista y las alumnas de la cátedra Optativa 1: atención temprana y aprendizajes saludables, quienes brindaran pautas sobre el cuidado y crianza de los niños en la primera infancia, las distintas etapas de desarrollo fisico y emocional y el vinculo con sus cuidadores.

Desde la organización remarcan que el operativo es totalmente gratuito y no requiere obra social, atendiéndose por orden de llegada a partir de las 8:00hs. Los vecinos deben concurrir con DNI y en ciertos casos con carnet de vacunación.

Además, se sigue recordando y ofreciendo a la comunidad las actividades educativas y recreativas que ofrece el Centro Comunitario Vecinal:

Talleres de tejido

Peluquería

Danzas folclóricas

Usina de Arte (dibujo, música y juegos)

Apoyo escolar

Por más información o consultas pueden comunicarse a los siguientes números: 3855 204 949 – 3855 945 227 – 3856 131 117