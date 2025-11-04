Este miércoles habrá operativo de salud y entrega gratuita de anteojos de receta en el barrio Libertad

La iniciativa que tuvo lugar durante todo este 2025 tiene como objetivo acercar servicios sanitarios gratuitos a los vecinos y promover hábitos de cuidado en la comunidad.
Este miércoles 5 de noviembre, el Centro Comunitario Vecinal “Daniel Herrero” del Barrio Libertad, ubicado en La Rioja 2160 del Barrio Libertad (entre Santa Rosa y Pedro Rizolo), será sede de un amplio Operativo de salud familiar impulsado por el concesionario Senna Automotores y que estará a cargo del Ministerio de Salud de la provincia; Cruz Roja y Upa Santa Lucía.
UPA
Durante la jornada, que se extenderá de 8:00 a 13:00hs se ofrecerá atención pediátrica, odontológica, clínica médica y ginecológica, además de la entrega de medicamentos, vacunación, y testeos de VIH y Hepatitis B. También habrá talleres de salud y promoción del bienestar.
Uno de los servicios más esperados de la jornada será la atención oftalmológica destinada a niños/as y vecinos mayores de 40 años. Además, se realizará la entrega de anteojos de receta a beneficiarios que fueron evaluados en operativos anteriores y que contará con la presencia de la Ministra de Salud Natividad Nassif; funcionarios de Toyota Argentina y autoridades de Senna Automotores
Servicios
Las personas que deben asistir a la entrega son las siguientes:
Navarrete Margarita DNI 21339473
Navarrete Marisa DNI 24840141
Moreno Federico DNI 14362408
Villalba Toribio DNI 21642613
Altamiranda Luis DNI 1111297
Díaz José DNI 26161356
Ibarra Juan Ramón DNI 26570240
Navarrete Pamela DNI 30316249
Hernández Angelica DNI 14362508
Navarrete Angelica DNI 17058898
Bonhaora Mariela DNI 27775088
Geréz María
Serrano Roxana DNI 27348260
Díaz Roxana DNI 26125567
Acosta Beatriz DNI 17013468
Cruz Agustina DNI 41174387
Flores Paula DNI 27457298
Santos María José DNI 27222029
Salvatierra Claudia DNI 21632008
Amaya María DNI 21631599
Herrera Beatriz DNI 26329040
Barrientos Carlos DNI 27346600
Díaz Raúl DNI 28595595
Santos Graciela DNI 28350455
Tapia Marina DNI 27604193
Guzmán Lucio DNI 13507570
Choque Salomé DNI 95271907
Moreno Estela DNI 22142910
Ibarra Sergio DNI 40050080
Retirarlo Nilda DNI 22334207
Mendieta María DNI 21339207
Saavedra Sandra DNI 27231169
Coronel Miguel DNI 26095095
Ugarta Gladys DNI 25301233
Gómez Carlos DNI 10019611
La Cruz Roja participará con controles de signos vitales, tensión arterial, oximetría y glucemia, mientras que el equipo de la UPA Santa Lucia llevará adelante controles antropométricos, colocación de parches mamarios para detección temprana de cáncer de mama y extracción de implantes.
UPA
También la cátedra de la Licenciatura en Psicopedagogia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE realizará un taller de psicomotricidad, a cargo de la Lic Patricia Martinez, psicomotricista y las alumnas de la cátedra Optativa 1: atención temprana y aprendizajes saludables, quienes brindaran pautas sobre el cuidado y crianza de los niños en la primera infancia, las distintas etapas de desarrollo fisico y emocional y el vinculo con sus cuidadores.
Desde la organización remarcan que el operativo es totalmente gratuito y no requiere obra social, atendiéndose por orden de llegada a partir de las 8:00hs. Los vecinos deben concurrir con DNI y en ciertos casos con carnet de vacunación.
Además, se sigue recordando y ofreciendo a la comunidad las actividades educativas y recreativas que ofrece el Centro Comunitario Vecinal:
Talleres de tejido
Peluquería
Danzas folclóricas
Usina de Arte (dibujo, música y juegos)
Apoyo escolar
Por más información o consultas pueden comunicarse a los siguientes números: 3855 204 949 – 3855 945 227 – 3856 131 117