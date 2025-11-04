Noche de emociones en MasterChef: Luck Ra se quebró al recordar su infancia y conmovió a los jurados

La emotiva gala de MasterChef Celebrity, que se transmite por Canal 7 Santiago del Estero, tuvo como protagonista al cantante Luck Ra, quien emocionó al jurado y al público al presentar un plato inspirado en su niñez.

Hoy 17:11

Este lunes se vivió una emotiva gala en MasterChef Celebrity transmitido por Canal 7 Santiago del Estero, donde los participantes tuvieron que preparar un plato que los transportara a su niñez. La consigna despertó recuerdos profundos y momentos de gran sensibilidad, especialmente durante la presentación de Luck Ra, quien actualmente reemplaza a La Joaqui en el certamen.

El cantante cordobés eligió recrear una milanesa napolitana con arroz y mayonesa, aunque presentó dos versiones del plato: una con una porción más pequeña y sin salsa. “Comé vos, yo ya estoy llena”, fue el título que le dio a su preparación, en alusión a una frase de su madre que marcó su infancia.

Con la voz entrecortada, Luck Ra explicó: “Por ahí uno de niño no se da cuenta o tratan de no mostrarte algún tipo de falta, porque un padre y una madre lo dejan todo. Por eso hice estos dos platos. Por más que uno esté más lleno y otro más vacío, ambos están llenos de amor, y eso es lo que te llena el alma”.

El intérprete de “La Morocha” acompañó su propuesta con una taza de mate cocido, evocando las meriendas familiares de sus primeros años. Su relato generó lágrimas y aplausos en el estudio.

Los jurados también se mostraron conmovidos. Donato de Santis definió la receta como un “plato sanador”, Damián Betular destacó la “sensibilidad” del artista, mientras que Germán Martitegui elogió la “armonía de sabores y la honestidad” del resultado final.

El video del momento rápidamente se volvió viral en redes, donde miles de usuarios elogiaron la autenticidad y emoción del cantante, protagonista de una de las noches más sentidas del programa.