Karina Milei recibió a los diputados electos de LLA en la Casa Rosada

Hoy 17:16

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió a los diputados electos de La Libertad Avaza en la Casa Rosada. El encuentro comenzó a las 13, duró más de una hora y se realizó en el salón Héroes de Malvinas. Según pudo saber TN, la reunión estuvo enfocada en los términos organizativos de la Cámara Baja, como en la forma de dar quórum, el uso del sistema de votación del recinto y el trabajo en las comisiones.

“Hay varios diputados que no tienen experiencia legislativa y que necesitan conocer los detalles de lo que van a hacer”, expresan en Nación. En Balcarce 50 aseguran que la presidenta de LLA no habló del tratamiento del Presupuesto ni de las reformas laboral y tributaria, que el oficialismo busca sancionar en las sesiones extraordinarias.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el exsenador Eduardo Menem también expusieron en la reunión junto con la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich; el jefe de bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni; y Nadia Márquez. “La idea era que cuenten su experiencia legislativa”, agregan.

El Gobierno les entregó a los diputados la Constitución Nacional y el reglamento interno de la Cámara de Diputados en una bolsa violeta con el logo de La Libertad Avanza. En varios despachos oficiales mantienen la postura de que “nunca estuvo previsto” que Javier Milei participe del evento.

Es por eso que en la Casa Rosada sostienen que Karina Milei recibirá este miércoles a los senadores electos de La Libertad Avanza en el Salón Héros de Malvinas con la intención de dar una introducción sobre las “prácticas legislativas”. En Nación manifiestan que el encuentro tendrá el mismo esquema que hoy.

El Gobierno confirmó que convocará a sesiones extraordinarias luego de que asuman los legisladores electos y se reconfigure la composición de ambas cámaras del Congreso. La prioridad es el proyecto del Presupuesto 2026 -que puede incluir la iniciativa que promueve el uso de dólares de colchón- junto con las reformas laboral y tributaria.

Se trata de la instancia en la que los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) dejarán sus cargos en el gabinete para asumir sus bancas legislativas. En el Ejecutivo mantienen la postura de que Alejandra Monteoliva será la ministra de Seguridad y reconocen que no hay definiciones sobre el reemplazante del diputado electo por Mendoza.

En la mesa chica de Balcarce 50 circula una lista de nombres que abarca a la actual titular de la Jefatura de Gabinete del ministerio, Luciana Carrasco, hasta el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Presti. El ministro estuvo reunido a solas con el presidente luego de la jura de Pablo Quirno como canciller, pero en su entorno insisten con que “no hay una decisión tomada”.