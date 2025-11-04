Marcelo Tinelli rompió el silencio y reflexionó sobre su rol como padre: “Me duele fallar”

El conductor se refirió a la situación que atraviesan él y sus cercanos tras la denuncia que hizo Juana, su hija menor.

Hoy 17:59

Marcelo Tinelli se hartó de los trascendidos y rompió el silencio a través de su cuenta de X. Allí se refirió a su situación personal y familiar, la deuda de su empresa y las amenazas que recibe su familia. Además, sorprendió al hacer un mea culpa en el que reflexionó sobre su rol de padre.

Después de agradecerle a sus exparejas, Soledad Aquino, Paula Robles y Guillermina Valdés por aportar sus miradas, ya sean críticas o favorables, deseó volver a ver a su familia unida y en paz.

“Amo a mis cinco hijos. Son la razón de mi vida. Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo”, expresó.

Acto seguido, reflexionó: “Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así. Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá, porque el tema ya es público. Ojalá pronto estemos juntos todos”.

A modo de cierre, les agradeció a sus familiares: “Gracias a todos mis hijos. Gracias, Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre. Gracias, flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así. Gracias, Juani, por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Los amo”.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre las amenazas que recibe su familia

Marcelo Tinelli rompió el silencio a través de su cuenta de X y se refirió a las amenazas que recibió su familia. Luego de que Juana Tinelli hiciera una denuncia tras recibir una llamada telefónica, el conductor decidió hablar de lo ocurrido.

“Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada”, explicó en un hilo de esa red social.

“Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor”, concluyó.



