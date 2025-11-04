Aprehendieron a un joven acusado de robar una motoguadaña en La Aguada

A raíz de la denuncia, tomó intervención el fiscal Ignacio Guzmán, quien dispuso las tareas investigativas a cargo de la Brigada de Investigaciones.

Hoy 18:03

Personal de la Comisaría Comunitaria N°57 logró en las últimas horas la aprehensión de un joven identificado como Maximiliano “Maxi” Sosa, de 25 años, domiciliado en la localidad de Chañar Pozo de Arriba, quien está sindicado como presunto autor de un robo ocurrido semanas atrás en la zona rural de La Aguada.

El hecho había sido denunciado el pasado 4 de octubre por Analía Elizabeth Sosa, de 34 años, residente en Ruta Provincial N°3, kilómetro 82, quien relató que, durante la madrugada, desconocidos forzaron una ventana corrediza de aluminio e ingresaron a su vivienda, sustrayendo una motoguadaña marca Daewoo de color naranja con gris y un casco protector marca Vértigo de color negro con rosa.

Según declaraciones de una vecina, en horas de la madrugada observó a un sujeto —posteriormente identificado como el sospechoso— caminando por el frente de su casa con objetos de dudosa procedencia, mientras era atacado por perros del lugar.

Este martes 4 de noviembre, alrededor de las 11:50, efectivos policiales se constituyeron en un domicilio del camino principal de Chañar Pozo de Arriba, donde se originaron incidentes vinculados al caso. En el lugar se encontraban la denunciante, su pareja y familiares, quienes manifestaron que el sospechoso se hallaba dentro de la vivienda de su madre.

Tras entrevistarse con Silvia Roxana Palomino, propietaria del inmueble y madre del acusado, la mujer hizo entrega voluntaria de una motoguadaña Daewoo y dos cascos protectores —uno marca Vértigo y otro H57— manifestando que habían sido dejados allí por su hijo.

En ese momento, los uniformados neutralizaron y demorar a Maximiliano “Maxi” Sosa, quien intentaba darse a la fuga hacia una zona montuosa del fondo de la propiedad.

Por disposición del fiscal Guzmán, el joven quedó aprehendido y los elementos fueron secuestrados para su correspondiente reconocimiento y pericia.