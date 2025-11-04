Ingresar
Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

La medida se realizará este miércoles en el horario de 10 a 17:30. Afectará a localidades del interior.

Hoy 18:10

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversas localidades del interior provincial.

Miércoles 5 de noviembre:

de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Garza (dpto. Sarmiento)

de 12:00 a 15:00 hs afectando a la localidad de Malbrán (dpto. Aguirre)

de 14:30 a 17:30 hs afectando a las localidades de Medio Mundo, Pozo Cavado, Villa Guasayán, Las Talitas y sus zonas rurales aledañas (dpto. Guasayán). 

