Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

La medida se realizará este miércoles en el horario de 10 a 17:30. Afectará a localidades del interior.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversas localidades del interior provincial.
Miércoles 5 de noviembre:
de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Garza (dpto. Sarmiento)
de 12:00 a 15:00 hs afectando a la localidad de Malbrán (dpto. Aguirre)
de 14:30 a 17:30 hs afectando a las localidades de Medio Mundo, Pozo Cavado, Villa Guasayán, Las Talitas y sus zonas rurales aledañas (dpto. Guasayán).