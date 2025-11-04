El macabro hallazgo que confirma cómo Pablo Laurta ejecutó al remisero de Gualeguaychú

El informe final de la autopsia será clave para sostener la acusación contra el doble femicida de Córdoba. Los peritos determinaron que Martín Palacio fue asesinado de un disparo en la cabeza.

La investigación por el asesinato de Martín Palacio, el remisero de Gualeguaychú que debía trasladar a Pablo Laurta, autor del doble femicidio de Córdoba, dio un giro determinante tras un reciente hallazgo forense. Los especialistas de la Morgue de Paraná confirmaron la presencia de una herida de bala en el cráneo de la víctima, lo que refuerza la hipótesis de que Laurta ejecutó al chofer con un disparo antes de desmembrar su cuerpo.

El informe final de la autopsia, que será presentado en las próximas horas, podría confirmar de manera oficial este dato y se convertirá en una prueba clave para sostener la acusación contra el homicida, según informó Infobae.

Hallazgo macabro en Entre Ríos

Los restos faltantes del cuerpo mutilado de Palacio fueron encontrados el 29 de octubre a la vera de la ruta hacia Sauce Sur, a 1,5 kilómetros del camino a Gobernador Echagüe, en Rosario del Tala. El descubrimiento se produjo luego de un llamado anónimo. En el lugar, efectivos policiales hallaron una bolsa con un cráneo humano, con restos de cabello, huesos y tejidos en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Pablo Laurta asesinó al remisero para evitar ser identificado tras cometer el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, su expareja y su exsuegra. Luego, habría desmembrado el cuerpo de Palacio y dispersado sus restos en distintos puntos de su recorrido por el litoral argentino.

La huida y captura del doble femicida

El comisario inspector José María Rosatelli, jefe de la Departamental Concordia, explicó que la búsqueda del remisero se basó en el análisis de cámaras de seguridad y antenas de telefonía pertenecientes tanto a Laurta como a la víctima.

“Laurta pasó por tres provincias antes de quemar el auto del remisero, un Toyota Corolla blanco”, precisó el funcionario policial.

El doble femicida fue detenido el 12 de octubre en el Hotel Berlín de Córdoba, donde se alojaba junto a su hijo de cinco años, a quien había secuestrado luego de matar a Giardina y Zamudio. En el operativo, la policía secuestró la billetera de Palacio, un arma de fuego con un proyectil en la recámara y varios cartuchos.

Avance judicial y prisión preventiva

En la causa intervienen la fiscal Daniela Montangie, el defensor oficial José Luis Legarreta y la jueza de Garantías Gabriela Seró, quien tomó declaración a Laurta, aunque este se negó a declarar. Posteriormente, se le dictó prisión preventiva por cuatro meses, con autorización para su traslado a Córdoba, donde permanece detenido e imputado por doble femicidio y homicidio del remisero.

De confirmarse lo que adelantan los peritos, el informe final de la autopsia ratificaría que Martín Palacio fue ejecutado de un disparo en la cabeza, un dato fundamental que podría endurecer la acusación judicial contra Pablo Laurta.