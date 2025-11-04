Sorpresa: Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

El arquero campeón del mundo y bicampeón de América no integrará la lista de convocados para el amistoso frente a Angola por decisión de Scaloni, que piensa darle minutos a otro compañero.

Hoy 18:31

La Selección Argentina ultima detalles para su última gira internacional de 2025, y aunque aún resta la confirmación oficial de la lista, ya es un hecho que Emiliano “Dibu” Martínez no será parte del plantel que enfrentará a Angola el próximo 14 de noviembre en Luanda.

La ausencia del arquero del Aston Villa no se debe a una lesión, sino a una decisión de Lionel Scaloni, quien dialogó con el campeón del mundo y bicampeón de América para informarle que no viajará ni a Alicante, donde la Albiceleste hará base antes del vuelo a África, ni al propio territorio angoleño.

El cuerpo técnico pretende darle descanso al marplatense y aprovechar la oportunidad para que otros arqueros ganen minutos y confianza en la Selección Mayor. Dibu, referente y titular indiscutido, tiene su lugar asegurado en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que Scaloni prefiere rotar y observar alternativas bajo los tres palos.

Walter Benítez, el elegido para custodiar el arco

El principal candidato para ocupar el arco frente a Angola es Walter Benítez, quien recientemente dejó el PSV Eindhoven tras una destacada campaña y se incorporó al Crystal Palace de la Premier League. Si bien hasta ahora solo disputó dos partidos por la Copa de la Liga inglesa, el exarquero de Quilmes y Niza es del gusto del cuerpo técnico por su regularidad y experiencia europea.

En la nómina también estará Gerónimo Rulli, quien regresó a la competencia con Ajax luego de una larga recuperación, mientras que la incógnita pasa por Facundo Cambeses, figura de Racing que viene de debutar con la Selección en el amistoso ante Puerto Rico, disputado en Estados Unidos.

La gira por África marcará el cierre de un año cargado de compromisos para la Albiceleste, y Scaloni busca aprovecharla para evaluar variantes y consolidar recambios de cara al proceso mundialista.

Sin la presencia del carismático Dibu, el arco argentino quedará en manos de quienes buscan su oportunidad de mostrarse. Será una prueba clave para los arqueros suplentes y una señal clara del plan de rotación que el entrenador mantiene con la vista puesta en 2026.