Cumplen con trabajos de demarcación de sendas peatonales y carriles en diversas arterias

Desde la Municipalidad de la Capital iniciaron trabajos de señalización y demarcación de sendas peatonales y carriles en diversas calles y avenidas del centro.

Hoy 19:44

La Municipalidad de la Capital dio comienzo a los trabajos de señalización y demarcación de las sendas peatonales y carriles del centro y de las principales avenidas en el marco del programa de ordenamiento del tránsito y de la seguridad vial de la ciudad.

Las tareas que se llevan adelante en horario nocturno para evitar inconvenientes en el tráfico, se ejecutan con pintura termoplástica aplicada por extrusión con sembrado de microesferas de vidrio.

También, se aplica una capa de pintura reflectiva por métodos mecánicos sobre la superficie de los pavimentos con la finalidad de demarcar las sendas peatonales, las líneas de frenado en los mismos y para el movimiento y/o ordenamiento de vehículos y cruce de peatones.

En las avenidas en particular, se delimitan las líneas de los carriles, siendo estas punteadas y siguiendo la dirección del tránsito a partir de la senda peatonal.