Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 NOV 2025 | 30º
X
Locales

Cumplen con trabajos de demarcación de sendas peatonales y carriles en diversas arterias

Desde la Municipalidad de la Capital iniciaron trabajos de señalización y demarcación de sendas peatonales y carriles en diversas calles y avenidas del centro.

Hoy 19:44
demarcación de calles

La Municipalidad de la Capital dio comienzo a los trabajos de señalización y demarcación de las sendas peatonales y carriles del centro y de las principales avenidas en el marco del programa de ordenamiento del tránsito y de la seguridad vial de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las tareas que se llevan adelante en horario nocturno para evitar inconvenientes en el tráfico, se ejecutan con pintura termoplástica aplicada por extrusión con sembrado de microesferas de vidrio.

También, se aplica una capa de pintura reflectiva por métodos mecánicos sobre la superficie de los pavimentos con la finalidad de demarcar las sendas peatonales, las líneas de frenado en los mismos y para el movimiento y/o ordenamiento de vehículos y cruce de peatones.

En las avenidas en particular, se delimitan las líneas de los carriles, siendo estas  punteadas y siguiendo la dirección del tránsito a partir de la senda peatonal.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violenta pelea entre hermanos terminó con un herido de arma blanca en el barrio San Javier
  2. 2. Jorge Macri y María Belén Ludueña anunciaron que esperan su primer hijo: "Todo este amor es para vos”
  3. 3. El fuerte comunicado de Central Córdoba tras las declaraciones de Omar De Felippe: “No reflejan la realidad de los hechos”
  4. 4. Conmoción por la trágica muerte de un adolescente que cayó al vacío desde un tinglado
  5. 5. Renunció la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT