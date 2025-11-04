Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 NOV 2025 | 30º
X
Locales

Llevaron a cabo el 2° ateneo de socialización de experiencias del proyecto "Crear, jugar, codificar y crecer"

La Municipalidad de la Capital organizó una nueva capacitación con Claudia Amura para maestras jardineras sobre juegos pre-ajedrecísticos.

Hoy 19:47
2° ateneo de socialización

El Servicio Educativo de la Municipalidad de la Capital realizó el 2° ateneo de socialización de  experiencias del proyecto "Crear, jugar, codificar y crecer” juegos preajedrecísticos,  implementado en los jardines de infantes. El mismo, surgió como una iniciativa del gabinete psicosociopedagógico, con el propósito de  promover el desarrollo del pensamiento lógico y la creatividad de los niños a través de estos juegos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el Óvalo del Parque Sur, el encuentro contó con la participación de supervisoras, asesoras pedagógicas, miembros del gabinete psicosociopedagógico, directoras y docentes de los jardines impactados, además de la Gran Maestra Femenina de ajedrez Claudia Amura, quien fue la primera mujer iberoamericana en obtener ese título.

Allí, compartieron, analizaron y debatieron las  prácticas de enseñanza desarrolladas en las aulas para favorecer la retroalimentación e intercambio entre instituciones.

En este sentido, la ajedrecista Claudia Amura valoró el trabajo del municipio para acercar el ajedrez a los alumnos de los jardines de infantes, ya que es una práctica que desarrolla la inteligencia y el autoestima, además de la concentración y la socialización con el otro, que son competencias fundamentales para esta época.

Destacó además la envergadura del evento como único en el país y a la altura de encuentros internacionales, celebrando esta iniciativa y estimulando a sistematizar la experiencia.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violenta pelea entre hermanos terminó con un herido de arma blanca en el barrio San Javier
  2. 2. Jorge Macri y María Belén Ludueña anunciaron que esperan su primer hijo: "Todo este amor es para vos”
  3. 3. El fuerte comunicado de Central Córdoba tras las declaraciones de Omar De Felippe: “No reflejan la realidad de los hechos”
  4. 4. Conmoción por la trágica muerte de un adolescente que cayó al vacío desde un tinglado
  5. 5. Renunció la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT