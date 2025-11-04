Bizarrap anunció la nueva Music Session con Daddy Yankee: cuándo se estrena

El productor musical Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con histórico cantante puertorriqueño Daddy Yankee y promete romper con toda la música que se lanzó a lo largo del 2025, además de ponerle fin a la espera de los fans desde lo que fue la #61 con Luck Ra en diciembre de 2024.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Tras la extensa espera que casi llega a once meses, Bizarrap sorprendió al confirmar el lanzamiento de su nueva canción. De un momento a otro, y sin ningún tipo de indicio sobre la misma, el productor musical informó en sus redes sociales que este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 hrs se estrenará Daddy Yankee || BZRP Music Session #0/66, la cual había sido adelantada a fines del año pasado.
Pero esto no fue lo único, sino que para generar todavía más dudas volvió a etiquetar a la cuenta @averigua.bien, la cual había sido utilizada hace más de un año para el lanzamiento de la canción con Luck Ra. En esta, hay varios códigos por descifrar y los mismos dan a entender que se vienen muchos estrenos más antes del 2026.
Luego, en los comentarios de la publicación, el propio Bizarrap escribió: "CÓDIGO 787. ALIAS EL CALENTÓN". Este último término fue colocado también como ubicación, por lo que es muy probable que se trate de una colaboración repleta de guiños a las próximas canciones del productor, quien suele sorprender a sus fans.