Champions League: asistencia de Giuliano y gol de Julián Álvarez en la victoria de Atlético de Madrid

La Araña volvió a demostrar su olfato goleador y con una volea dentro del área abrió el 3-1 ante Union Saint-Gilloise, con asistencia de su compañero en la Selección Argentina.

Hoy 20:47

El Atlético de Madrid volvió a festejar en la Champions League con un sólido triunfo 3-1 sobre Union Saint-Gilloise, en una noche donde Julián Álvarez volvió a brillar y reafirmó su impresionante presente goleador. El delantero argentino, asistido por Giuliano Simeone, convirtió el segundo tanto del equipo de Diego Simeone, que completó la faena con goles de Connor Gallagher y Marcos Llorente.

El tanto del ex-River llegó tras una gran jugada colectiva. Giuliano Simeone desbordó a pura velocidad por la banda derecha y lanzó un preciso pase atrás que encontró a Álvarez, quien, pese a un control imperfecto, definió de volea para romper la paridad en el marcador. Una conexión argentina que encendió el Cívitas Metropolitano y encaminó la victoria colchonera.

Con este tanto, Julián extendió su racha positiva en el arranque de la temporada 2025/26, sumando nueve goles en 14 partidos con el Atlético en todas las competiciones. Su nivel lo consolida como la gran carta ofensiva del conjunto madrileño y como uno de los delanteros más efectivos del fútbol europeo.

Una marca que supera su paso por Manchester City

Desde su llegada al Atlético a mediados de 2024, Álvarez acumula 38 goles, superando la marca que había logrado con el Manchester City, y lo hizo en casi mil minutos menos de juego. Una cifra que refleja el gran momento que atraviesa el atacante de 25 años, quien incluso incorporó una nueva faceta a su repertorio al marcar de tiro libre, como lo hizo en el clásico ante Real Madrid.

