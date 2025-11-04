Ingresar
Emotivo cierre de los proyectos de Feria de Ciencia y Tecnología del Jardín de la Escuela Blas Parera

Durante el acto se presentaron los trabajos “Desde tu mirada”, desarrollado por las salas de 4 años, y “Siete piezas, mil ideas”, a cargo de las salas de 5 años.

Hoy 20:48

Días atrás se realizó, en las instalaciones del SUM de la Escuela N° 719 “Blas Parera”, el acto de cierre de los proyectos de Feria de Ciencia y Tecnología del Jardín de Infantes de la institución. En esta oportunidad se presentaron los trabajos “Desde tu mirada”, desarrollado por las salas de 4 años, y “Siete piezas, mil ideas”, a cargo de las salas de 5 años.

La jornada contó con la presencia de destacadas autoridades del ámbito educativo: la supervisora escolar de Nivel Inicial, Lic. Marcela Olivera; la directora de Administración y coordinadora jurisdiccional de Ferias de Ciencia y Tecnología, CPN María Dell’Aringa; la referente de Ferias, Prof. Karina Salvatierra; y la referente de Evaluación, Prof. Micaela Ibarra.

Durante el acto, las autoridades hicieron entrega de medallas de reconocimiento a los niños y docentes de las salas de 4 años, quienes obtuvieron una distinción en la instancia nacional de Feria de Ciencia y Tecnología, y de diplomas a los alumnos y docentes de las salas de 5 años por su valiosa participación en esta etapa del programa.

En un clima de emoción y orgullo, la Lic. Marcela Olivera y la CPN María Dell’Aringa dirigieron unas palabras a los presentes, destacando el trabajo conjunto entre docentes, alumnos y familias, e invitando a continuar con entusiasmo y compromiso en cada nuevo desafío educativo.

La apertura del evento estuvo a cargo de Jazmín Cesana Fachin, subcampeona nacional de pelota, y Victoria Díaz Chaparro, quien realizó una presentación con mazas. Ambas pertenecen a Santiago Rítmica, bajo la dirección de la Prof. Eugenia Molina, y deleitaron al público con su talento y destreza.

El cierre del acto estuvo a cargo de los niños de las salas de 5 años, que ofrecieron una colorida presentación con la murga del Jardín, llenando el SUM de alegría, ritmo y energía contagiosa.

La comunidad educativa expresó su agradecimiento a las familias, autoridades y colaboradores que acompañaron esta jornada, en la que se celebraron el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de los más pequeños y sus docentes.

