Tragedia: un avión de carga se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional de Kentucky

La policía señaló que se encontró “fuego y escombros” en el área e instó a la población a evitar el lugar. Las autoridades dispusieron el aislamiento de un radio de ocho kilómetros.

Una aeronave se estrelló este martes cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville Muhammad Ali, el principal aeropuerto de Kentucky, provocando un despliegue de los servicios de emergencia tras registrarse un incendio en la zona, según confirmó la Policía Metropolitana de Louisville (LMPD).

La Federal Aviation Administration (FAA) informó que un avión de UPS (United Parcel Service) se precipitó a tierra poco después del despegue desde Louisville rumbo a Honolulu.

“El Vuelo 2976 de UPS se estrelló cerca de las 17:15 hora local de este martes, 4 de noviembre, tras despegar del aeropuerto Louisville Muhammad Ali International”, precisó la FAA.

Imágenes aéreas difundidas por la televisora local WLKY-TV, afiliada a CBS, mostraban reflejos de llamas rojas y naranjas en el terreno, que se extendían a lo largo de casi un kilómetro.

La LMPD confirmó a través de la red social X que el accidente ocurrió en la intersección de Fern Valley Road y Grade Lane, situada al sur del aeropuerto.

UPS confirmó que una de sus aeronaves estuvo involucrada en el accidente en Louisville y señaló que por el momento no podía precisar la cantidad de heridos ni posibles víctimas fatales.

Cabe recordar que este aeropuerto sirve como sede de UPS Worldport, el mayor centro de manejo de paquetería y plataforma global de operaciones aéreas de la empresa.

“Kentucky, estamos al tanto del reporte sobre el accidente aéreo cerca del aeropuerto internacional de Louisville. Los equipos de emergencia están en el lugar, y compartiremos información conforme esté disponible. Pedimos oraciones por los pilotos, la tripulación y todos los afectados”, escribió Andy Beshear, gobernador de Kentucky.

Videos transmitidos por televisoras locales mostraban un rastro de llamas que nacía desde un estacionamiento, mientras los bomberos buscaban controlar el fuego. La situación generó alarma entre residentes y trabajadores.

La investigación para determinar las causas del siniestro permanece en desarrollo, y no se ha comunicado cuándo podrá restablecerse el tránsito en el área cercana al aeropuerto.