La Cámara de Comercio realizará su fiesta anual con rondas de negocios y beneficios para los socios

El encuentro, organizado junto al Banco Santiago del Estero y Tarjeta Sol, buscará reunir a los comerciantes locales, promover el intercambio empresarial y fortalecer el programa “¡Qué Miércoles!”, que impulsa descuentos y ventas en toda la ciudad.

La Cámara de Comercio de Santiago del Estero llevará a cabo una nueva edición de la fiesta anual del comercio, en conjunto con el Banco Santiago del Estero y Tarjeta Sol, con el objetivo de reactivar un espacio tradicional de encuentro entre los comerciantes de la provincia.

El presidente de la institución, David Guido, destacó que la iniciativa busca consolidarse como una celebración permanente, especialmente de cara al centenario que la Cámara cumplirá el próximo año.

“La idea es que se haga todos los años. Es un lugar de encuentro para los comerciantes, que hace mucho tiempo no se hacía. Con el gran apoyo del Banco Santiago y Tarjeta Sol, retomamos la fiesta del comercio como en años anteriores”, señaló.

Durante la recepción se dispondrá una zona de exposición de productos y servicios, donde proveedores y empresarios podrán interactuar y generar oportunidades comerciales.

“Habrá una especie de ronda de negocios en medio del festejo, con empresas que brindan servicios y venden productos para otras empresas”, explicó Guido.

El titular de la entidad remarcó también que la Cámara no busca recaudar fondos con este evento, sino ofrecer beneficios a sus socios, quienes accedieron a un 50% de descuento en el valor de las tarjetas de ingreso gracias al acompañamiento de las entidades financieras.

“El valor de la tarjeta es de 80 mil pesos, pero con el subsidio los socios pagan la mitad. Queremos que sea una fiesta accesible para todos”, indicó.

No obstante, Guido aclaró que las entradas subsidiadas ya se agotaron, y que desde ahora hasta el viernes —día del evento— el valor será de 80 mil pesos tanto para socios como para no socios, aunque la participación está abierta a todos los empresarios interesados.

Además, el dirigente resaltó la continuidad de la iniciativa “¡Qué Miércoles!”, impulsada por la Cámara para estimular las ventas en un contexto económico complejo.

“Es una acción que promueve ventas en días de baja actividad. Ya tenemos más de 150 comercios adheridos que ofrecen promociones, descuentos y dos por uno, con el apoyo de Tarjeta Sol para ofrecer seis cuotas sin interés”, detalló.

Guido anticipó que el programa se mantendrá durante todo el 2025 y buscará extenderse a todos los barrios de la ciudad.“Queremos sumar a kioscos, almacenes y negocios de barrio. Es una ayuda para generar ventas y acompañar al comercio santiagueño”, concluyó.