YPF sumó a una megaempresa árabe para exportar gas por barco desde la Argentina

YPF avanza con dos socios estratégicos para desarrollar un megaproyecto de exportación de gas y petróleo desde Vaca Muerta. A lo ya firmado con ENI, ahora se suma la petrolera ADNOC.

Hoy 21:48

La petrolera YPF firmó un acuerdo con ADNOC, la compañía estatal de Emiratos Árabes, para desarrollar un proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta. Prevé una inversión de más de US$20.000 millones y exportaciones por US$12.000 millones anuales durante dos décadas.

El entendimiento con este gigante árabe, la cuarta petrolera más importante del mundo, se suma al que ya había sellado con la italiana ENI y marca el primer paso de una alianza tripartita para desarrollar un megaproyecto de licuefacción en Río Negro. Las tres empresas se repartirían la participación accionaria en partes iguales. Con este avance, la petrolera argentina buscará aplicar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y salir al mercado en enero a conseguir financiamiento internacional.

De momento se trata de un "framework agreement" —un acuerdo marco— que representa el primer paso. El proyecto final de inversión (FDI) podría concretarse en un mes.

Desde la compañía remarcan que antes de avanzar con el financiamiento, YPF necesita cumplir tres condiciones clave: la reglamentación final del RIGI, una ley específica de Río Negro para habilitar el proyecto de GNL y la firma definitiva de las concesiones en Neuquén (CENCH) para los pozos no convencionales. Una vez cumplidos esos pasos, la petrolera planea aplicar formalmente al régimen y salir a buscar fondos en el primer trimestre de 2026, con el objetivo de cerrar el FDI durante el primer semestre del año.

La alianza se selló tras la baja del riesgo país de más de 500 puntos después de las elecciones. Si bien desde la compañía aseguran que, al tratarse de proyectos de largo plazo, se hubiera cerrado igual, también admiten que la mejora del riesgo país “ayuda”. Fuentes de la petrolera señalaron que en este tipo de iniciativas pesa más el tamaño de YPF como empresa y la posibilidad de acceder a los beneficios del RIGI. Inclusive, anticiparon que podría haber nuevas colocaciones, luego del préstamo de la semana pasada y la colocación de una obligación negociable.

Los detalles del proyecto

La iniciativa prevé la exportación de 50 millones de metros cúbicos de gas por día, 100.000 barriles de petróleo diarios y otros 150.000 de LPG. Según estimaciones oficiales, las exportaciones proyectadas alcanzarían los US$12.000 millones anuales durante al menos dos décadas, con un impacto estructural sobre la balanza energética.

“El proyecto Argentina LNG está pensado para cubrir el faltante de gas licuado que habrá en 2030 a nivel global. Por eso su exportación se planifica a partir de ese año”, dijo Horacio Marín, CEO de YPF, que participó de la cumbre Adipec en Abu Dhabi junto a representantes de las petroleras internacionales.

El plan completo requerirá un importante financiamiento: entre US$16.000 y US$17.000 millones para infraestructura —como gasoductos, oleoductos y una terminal portuaria—, además de US$10.000 a US$12.000 millones para el desarrollo del upstream. El financiamiento estará segmentado por etapas y provendrá en parte de bancos internacionales y fondos de inversión, con poca participación de organismos multilaterales. En cualquier caso, los desembolsos serán progresivos, a medida que avanza la obra.

Las condiciones para que avance

Antes de avanzar con el financiamiento, YPF debe cumplir tres condiciones clave: la reglamentación final del RIGI, la ley específica de Río Negro y la firma de las concesiones en Neuquén. Recién entonces podrá aplicar al régimen y salir a buscar fondos. El objetivo es iniciar ese proceso en enero y firmar el FDI en el primer semestre de 2026.

El acuerdo con ENI y ADNOC cubre 12 millones de toneladas por año, pero hay posibilidad de sumar otras 6 millones adicionales con otro gigante del sector: Shell. En ese caso, se deberá definir si se trata de una ampliación del mismo proyecto o si se avanza por separado.

“Hasta que no lo hagamos, no puedo contestar. Podría sumarse una cuarta para llegar a 18 o ser otro proyecto aparte”, explicó Marín.

Si se firma el FDI en el primer semestre de 2026, las obras comenzarían en 2027. En una primera etapa se prevé que los buques de exportación estén operativos para mediados de 2030. La infraestructura incluye una planta primaria en el yacimiento para la separación de petróleo, agua y gas, con barcos operando a cinco kilómetros de la costa de Río Negro.

A diferencia del acuerdo inconcluso con Petronas, donde se debatía el puerto para la planta de GNL, en este caso no hay dudas de que será en Río Negro. Sin embargo, podría darse que la parte de exportación de LPG se realice desde la provincia de Buenos Aires, en el puerto de Bahía Blanca.

Contexto político y reforma laboral

El avance del proyecto ocurre en un contexto electoral que, según fuentes al tanto de las negociaciones, refuerza la decisión de inversión. La estabilidad política es vista como un factor clave para encarar una obra de largo plazo, aunque destacan que los socios internacionales nunca pusieron en duda su participación. Uno de los momentos relevantes del proceso fue el encuentro entre ejecutivos de YPF y el sultán Al Jaber, de ADNOC, donde acordaron avanzar hacia la firma del acuerdo marco.

En paralelo, el desarrollo del GNL se enmarca en una industria de alta intensidad de capital y requiere condiciones estructurales que mejoren la productividad. Las reformas laborales que impulsen la modernización del régimen vigente son vistas como positivas para facilitar inversiones de largo aliento, que implican la perforación de pozos de forma continua hasta, al menos, 2050. A diferencia de los desarrollos convencionales, este tipo de iniciativas demanda actividad sostenida en el tiempo y niveles elevados de inversión constante.

El mercado internacional

En el plano internacional, la estrategia apunta a aprovechar el déficit global de oferta previsto para la próxima década.

“Hoy en la industria energética ya no se habla desde la diferenciación en los hidrocarburos sino de energía en general. Hoy es con los hidrocarburos, no sin ellos”, afirmó Marín.

Según el análisis del sector, la sobreoferta actual de GNL bajaría hacia 2027/2028, y a partir de 2030 se abriría un nuevo ciclo de precios, con una demanda creciente impulsada también por el uso de inteligencia artificial.

Otra de las agendas en conferencias globales como Adipec, una de las más importantes del mundo, es la productividad y el uso de IA para los procesos. El cuello de botella, al igual que en Argentina, sigue siendo la infraestructura.