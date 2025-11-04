Ingresar
Taller sobre vínculos saludables en el Colegio La Aurora de Clodomira

Lo brindó personal del hospital de Clodomira, quienes agradecieron al establecimiento educativo y a los estudiantes por su activa participación y compromiso.

Hoy 22:37

Personal del Hospital de Clodomira llevó adelante este lunes por la tarde un taller destinado a alumnos de 4° y 5° año del Colegio Secundario “La Aurora”, bajo el título “Ser, elegir y respetar: vínculos sin violencia”.

Durante el encuentro, se abordaron temas relacionados con la identidad, los estereotipos y la construcción de relaciones basadas en el respeto, la empatía y la libertad de elección, desde una perspectiva psicológica.

La jornada concluyó con una reflexión que invitó a los jóvenes a repensar sus actitudes cotidianas: “A veces la violencia no empieza con un golpe, sino con una frase que lastima o controla”.

Desde el hospital agradecieron al establecimiento educativo y a los estudiantes por su activa participación y compromiso.

