Los intendentes electos de Villa Atamisqui, Clodomira y Beltrán compartieron sus proyectos y prioridades de gestión en LO

En una mesa en vivo, Víctor Rosales, Daniel Ruiz y Victorio Formini dialogaron sobre los desafíos de sus municipios tras las recientes elecciones.

Hoy 22:53

Con un clima de cordialidad y análisis político, el programa Libertad de Opinión reunió a tres de los intendentes electos en los últimos comicios municipales: el ingeniero Víctor Rosales (Villa Atamisqui), el profesor Daniel Ruiz (Clodomira) y Victorio Formini (Beltrán).

Durante el intercambio, los jefes comunales repasaron los resultados electorales y delinearon sus principales líneas de trabajo para los próximos cuatro años.

Libertad de Opinión - Víctor Rosales

El intendente electo de Villa Atamisqui, Víctor Rosales, destacó la contundencia del apoyo popular recibido con cerca del 55% de los votos, y recordó que esta vez “se dio el resultado” luego de haber quedado a solo dos votos en la elección anterior.

“Trabajamos arduamente desde la oposición, siempre con el apoyo del gobernador, y supimos escuchar lo que la sociedad atamisqueña quería. Captamos el voto joven y hoy estamos contentos, poniéndonos a trabajar por todos, los que nos votaron y los que no”, expresó.

Rosales adelantó que ya articula con autoridades provinciales para resolver problemas estructurales como el acceso al agua, y subrayó la importancia de impulsar la educación como motor de desarrollo local. “Queremos llevar nuevas carreras terciarias a Villa Atamisqui y fortalecer los vínculos con el Ministerio de Educación. Muchos jóvenes no pueden irse a estudiar a la ciudad por cuestiones económicas, por eso buscamos que las oportunidades lleguen a nuestro territorio”, afirmó.

Libertad de Opinión - Daniel Ruiz

En la misma línea, el profesor Daniel Ruiz, reelecto intendente de Clodomira con un respaldo de más del 56% de los votos, remarcó que su campaña se basó en la gestión realizada y en las obras concretadas en los últimos años. “Hemos trabajado mucho, pero sabemos que falta. Ya tenemos aprobados 13 de los 27 kilómetros de enripiado prometidos y seguiremos recuperando espacios públicos, como el balneario municipal”, señaló.

Ruiz también subrayó el valor de la educación y las políticas inclusivas: “La educación es la herramienta de ascenso social. Tenemos que seguir invirtiendo en los jóvenes y acompañándolos. En Clodomira, con el profesorado y la sede universitaria, trabajamos para que las carreras sigan creciendo, articulando con la Universidad Nacional de Santiago del Estero”.

Libertad de Opinión - Victorio Formini

Por su parte, Victorio Formini, electo intendente de Beltrán con casi el 50% de los votos, aseguró que su triunfo fue fruto del trabajo y la confianza de los vecinos. “Logramos acaparar el interés de la gente con propuestas claras, como el boleto estudiantil, la forestación, la reactivación del ferrocarril y talleres de oficios para que las personas puedan formar sus propias empresas familiares”, destacó.

Formini indicó que entre sus objetivos está fortalecer el apoyo a los sectores productivos locales, especialmente los minifundistas. “Vamos a ayudar con labranzas y semillas para que tengan sus huertas y trabajen con la alfalfa, además de mejorar los caminos rurales para facilitar el traslado desde los parajes”, explicó.

Sobre la situación de cada municipio, Rosales señaló que no se concretó aún una transición institucional, mientras que Formini aseguró que recibirá una comuna ordenada tras la intervención vigente. Ruiz, en tanto, proyecta continuidad y ampliación de obras, con la meta de impulsar un parque industrial que genere empleo y desarrollo.

Finalmente, los tres coincidieron en que la educación y las oportunidades para los jóvenes son el eje fundamental de sus gestiones. “Ser intendente no es un privilegio, sino una gran responsabilidad”, resumió Ruiz, en sintonía con el compromiso expresado por sus pares.