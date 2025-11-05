Crítica de "Siempre es invierno"

David Trueba adapta al cine por primera vez una de sus novelas y este es el resultado de su nueva película.

Beatriz Martínez

Tras acercarse al biopic con 'Saben aquell', David Trueba aborda un relato mucho más personal, basado en su propia novela 'Blitz'. Es la primera vez que se adapta a sí mismo, por lo que solo esta decisión tendría algo de exorcismo y declaración de intenciones por parte del director y escritor. De nuevo vuelve a contar con David Verdaguer –ya una especie de 'alter ego'–, en la piel de un arquitecto paisajista que, en un viaje al extranjero para presentar un proyecto, tendrá que afrontar que su pareja (Amaia Salamanca) lo ha dejado por otro. El film comienza con un aura un tanto pedante, algunos diálogos impostados y un tono lastimero en lo que se refiere al personaje masculino.

Sin embargo, el relato se va transformando para convertirse en un inesperado romance intergeneracional a través del que se rompen los tabúes 'edadistas' y en el que brilla Isabelle Renauld. Al final, termina siendo una estupenda película, mucho menos pretenciosa de lo esperado, sobre cómo empezar desde cero, poner a raya la nostalgia y, como el Romero, santo romero, que salga lo malo y entre lo bueno.