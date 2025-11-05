Ingresar
Daisy Ridley protagonizará Killa Bee, drama inspirado en una luchadora de MMA

La actriz británica deja atrás la galaxia de Star Wars para encarnar a una enfermera y madre que, inspirada en hechos reales, se convierte en luchadora profesional de artes marciales mixtas en el Reino Unido.

Hoy 07:56

La actriz británica, reconocida por su papel de Rey en la saga Star Wars, asumirá un nuevo desafío interpretando a Bryony Tyrell, una enfermera y madre de dos hijos que se convirtió en una destacada figura de las artes marciales mixtas en el Reino Unido.

Basada en hechos reales, la película narrará la doble vida de Tyrell: su labor diurna en la unidad de cuidados intensivos del NHS y sus noches como promesa del deporte de combate. Según Ridley, la historia representa “un ejemplo de extraordinario coraje y resiliencia”.

El filme será dirigido por Kenton Oxley (Farah), con guion de Ruth Sewell. La producción estará a cargo de Lucinda Thakrar y Mark Vennis, mientras que Michael Foster actuará como productor ejecutivo. El rodaje está previsto para el segundo trimestre de 2026, bajo los sellos Knockout Productions, Picture Perfect y Moviehouse Entertainment.

