La UNSE elige nuevas autoridades, entre ellas a su nuevo rector

La comunidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero vota hoy de 9 a 18, no solo los cargos de rector y vicerrector, sino también consejeros superiores de la UNSE, decanos y vicedecanos de las distintas facultades y consejeros directivos.

Hoy 08:02

La Universidad Nacional de Santiago del Estero elige hoy a su nuevo rector y vicerrector, además de consejeros superiores de la UNSE, decanos y vicedecanos de las distintas facultades y consejeros directivos.

La fórmula Gestión y Compromiso, integrada por Marcelino Ledesma y Fernanda Mellano como candidatos a rector y vicerrectora, compartió los ejes centrales de su propuesta.

Con una campaña que recorrió las distintas facultades y sedes de la UNSE, la fórmula resaltó la importancia de "consolidar una universidad pública inclusiva, de calidad y comprometida con el desarrollo social, científico y productivo de Santiago del Estero y la región". Ambos comparten una visión de trabajo basada en la planificación, la participación y el fortalecimiento institucional.

"Nuestra propuesta se basa en el trabajo colectivo, en escuchar a todos los estamentos y en fortalecer la identidad universitaria. Queremos una UNSE que acompañe a sus estudiantes, que potencie la formación de sus docentes, que reconozca el trabajo de los no docentes y que siga abriendo espacios para sus egresados", dijo Ledesma, actual decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud.

"Los estudiantes son el motor que impulsa el crecimiento de nuestra universidad; los docentes, quienes garantizan la calidad académica y científica; los no docentes, la estructura que sostiene el funcionamiento cotidiano; y los egresados, el vínculo vivo de la UNSE con la sociedad", subrayaron los candidatos.

El fortalecimiento del diálogo con cada uno de estos sectores constituye una prioridad en su propuesta de gestión participativa y plural.

Por su parte los candidatos a rector y vicerrectora de la Unse por el Frente de Unidad Universitaria, Santiago Comán y Marcela Terribile, iniciaron su proyecto para conducir la UNSE en mayo de 2024, con una campaña de diálogo y contacto directo con la comunidad universitaria.

"Recorrimos aulas, instituciones vinculadas, el CONICET, dialogando y profundizando temas que nos preocupan. Somos una opción clara a un oficialismo que está empantanado y que, durante 16 años, no supo resolver problemas que hoy afectan a la UNSE", afirmó Comán, secretario general de Adunse.

La fórmula señaló que entre las principales demandas que recogieron en esos diálogos, está el equipamiento de laboratorios, la creación de un comedor universitario -recordando que universidades fundadas al mismo tiempo, como la de Catamarca, ya lo poseen-, la digitalización de la biblioteca y la mejora del transporte hacia las extensiones universitarias en El Zanjón y el Parque Industrial.

Marcela Terribile subrayó la importancia de fortalecer las condiciones laborales del personal docente y no docente como parte de un proyecto de transformación institucional.