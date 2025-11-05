"Estados Unidos está invitando a Argentina a entrar en el desarrrollo"

En su columna de este miércoles para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados se refirió a algunas consideraciones realizadas por el politólogo Andrés Malamud en los últimos días.

En su columna para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados analizó recientes declaraciones del politólogo Andrés Malamud, quien sostuvo que el país atraviesa un momento clave ante una oportunidad de desarrollo impulsada por interés geopolítico de Estados Unidos.



Granados explicó que, de acuerdo con Malamud, existen tres formas de desarrollo: “como pionero -Inglaterra-; por invitación -interés geopolítico-; y por ubicación geográfica”. En ese sentido, señaló que “Estados Unidos está invitando a Argentina a entrar en el desarrollo”, y agregó: “El tren llega y hay que definir si nos subimos. Va a haber un cañón de dólares para Argentina y para las reformas que hacen falta y todos piden”.

El analista también recordó una comparación del politólogo: “Malamud dijo que si España estuviera en América del Sur sería Argentina, y si Uruguay estuviese en Europa sería España. Porque antes, España era considerada como el norte de África, decían que Europa empezaba en los Pirineos, pero el desarrollo los hizo crecer”.

En cuanto al panorama económico, Granados planteó que “el primer año fue de ajuste fiscal, el segundo fue de aguante, y el tercero viene con el desafío de los cambios que se aproximan, ante una Argentina vieja que no va a querer desaparecer”. Además, destacó que “hay una oficina de adquisiciones que hoy trabaja el triple que hace un mes, algo que el mercado no percibió y que sorprendió el día de las elecciones”.

Por último, citó el caso del secretario del Tesoro de los Estados Unidos Scott Bessent, quien —según relató— trabajó durante la crisis europea de 2008 y sostuvo ante el entonces presidente del Banco Central Europeo que Estados Unidos salvaría a Grecia y Portugal. “Hoy —afirmó Granados—, Bessent le está diciendo lo mismo a Argentina”.