México: la presidenta fue acosada por un hombre que intentó besarla y la tocó durante una recorrida

Claudia Sheibaum estaba en medio de una caminata cuando el agresor la tomó por sorpresa. Un funcionario que la acompañaba intervino y apartó al sujeto.

Hoy 08:44

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de una situación de acoso callejero durante una recorrida por la Ciudad de México, cuando un hombre se le acercó e intentó besarla y luego la rodeó con sus manos y la tocó. El incómodo momento quedó registrado en un video y enseguida se viralizó en redes sociales, donde fue repudiado.

El hecho sucedió en la tarde del martes en el Centro Histórico de la Ciudad de México cuando la mandataria se dirigía desde el Palacio Nacional hasta el edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para participar de la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, según informó El Universal.

En los videos que circularon por redes sociales, se la ve a Sheinbaum abierta y dispuesta a recibir saludos y tomarse fotografías con las personas que se acercaban a saludarla. No obstante, a su alrededor no se observa personal de seguridad que la custodie.

Entre saludos y fotos, un hombre que vestía una camisa celeste y un pantalón de jean, se aproximó hacia ella y la tomó desprevenida. Intentó besarla en los labios y, acto seguido, recorrió con su manos el cuerpo de la mandataria hasta la altura de los pechos. Rápidamente, Sheinbaum reaccionó y le quitó la mano. Al mismo tiempo, el titular de la Dirección General de Ayudantía, Juan José Ramírez Mendoza, se interpuso y apartó al agresor.

Según consignó el mismo medio mexicano, el hecho pudo suceder como consecuencia de una falla de seguridad de la mandataria federal. Tal y como se observa en las grabaciones, Sheinbaum camina por las calles sin personal de custodia, a pesar de que pudiera quedar expuesta a situaciones de acoso o de violencia, según informó El País México.

En redes sociales el hecho fue ampliamente repudiado por líderes de opinión, periodistas y ciudadanos, que manifestaron que el acto de acoso a la mandataria nacional no debería quedar impune.

Desde el gobierno mexicano se expresó la titular de la Secretaría de la Mujer, Citlalli Hernández Mora, quien repudió lo sucedido y advirtió sobre el acoso, hostigamiento y violencia que sufren las mujeres en las calles.

“Las violencias que vivimos las mujeres provienen de la normalización que tienen algunos hombres acerca de la irrupción a nuestro espacio personal y/o a nuestro cuerpo; son resultado de décadas de una visión machista”, sostuvo Mora al inicio de su pronunciamiento publicado en X.