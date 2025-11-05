Furia y amor en San Juan: le pintó “te extraño, infiel” en el auto a su ex tras una fiesta

La insólita escena se registró a la salida de una concurrida fiesta en la provincia. El vehículo apareció con varias frases escritas en aerosol y rápidamente se volvió viral entre los presentes.

04/11/2025

Un Peugeot 207 repleto de mensajes de amor y reclamos acaparó la atención de miles de usuarios en redes sociales durante la noche de Halloween en San Juan. El auto, estacionado en el predio de un boliche del Médano de Oro, presentaba inscripciones como “Te extraño”, “Volvé, hdp” e “Infiel” en sus laterales, lo que generó uno de los episodios más comentados y virales del fin de semana.

Las imágenes del vehículo intervenido circularon rápidamente en plataformas como TikTok, donde la usuaria @ericabeatrizagu41 publicó el video con el título: “Vas a Bailar y te encontraste con esto a la salida jajaja”. Los mensajes escritos en el auto combinaban declaraciones de afecto con reproches, despertando la curiosidad y el humor de quienes observaron la publicación. La variedad de frases llevó a numerosos espectadores a preguntarse por la historia que dio origen al episodio.

@ericabeatrizagu41 vas a Bailar y te encontraste con esto a la salida jajaja sonido original - Erica

La viralización provocó una ola de comentarios que oscilaron entre la sorpresa y el sarcasmo. Algunos internautas bromearon sobre la identidad de quien dejó los mensajes, mientras otros se sumaron al tono festivo de la situación. Una usuaria ironizó: “Chicas, pongan su nombre, así no confundimos al infiel”, y otra reacción señaló: “Esa te ama”. Otros festejaron el suceso con frases como “Amo cuando pasa eso, algo habrá hecho”, reflejando el carácter desenfadado que predominó en las plataformas digitales.

De acuerdo con Canal 13 San Juan, horas antes la Policía de la provincia desplegó un operativo de tránsito en la zona y clausuró el local bailable, lo que incrementó la notoriedad del evento y propagó aún más las imágenes del auto pintado.

Las identidades del propietario del Peugeot 207 y de la persona autora de los mensajes aún permanecen desconocidas.