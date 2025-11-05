Intentó conquistarla en Instagram con un insólito mensaje y terminó siendo viral

Una joven compartió una charla con un chico en redes y su ingeniosa respuesta generó miles de comentarios y risas.

Hoy 09:27

Una simple historia de Instagram terminó desatando un debate sobre ingenio y humor en redes sociales. Todo comenzó cuando una joven decidió publicar una selfie y recibió un mensaje directo de un chico que le escribió: “¿Y esa onda?”.

En lugar de seguirle el juego, ella contestó con una respuesta seca y directa: “¿Qué onda?”. Sin perder el ritmo, el joven replicó: “Todo bien, ¿y vos?”, y el intercambio rápidamente se volvió viral por su simpleza y picardía.

La usuaria acompañó la captura de pantalla con la frase “Me trolearon”, lo que hizo aún más divertida la situación y atrajo miles de reacciones en X (antes Twitter).

El mensaje viral

En pocas horas, la publicación acumuló miles de “me gusta” y comentarios, muchos de ellos destacando la rapidez del chico para salir airoso de la conversación.

“Lo agrego al libro de jugadas”, “Tenés que cerrar el estadio”, “Tiro la magia y encajó gol”, “Caíste ante el truco más viejo del libro” y “La voy a usar, gracias”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios, celebrando la ocurrencia del joven y confirmando, una vez más, que en las redes, hasta la charla más simple puede volverse viral.