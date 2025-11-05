Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 NOV 2025 | 25º
X
Lo + Viral

Intentó conquistarla en Instagram con un insólito mensaje y terminó siendo viral

Una joven compartió una charla con un chico en redes y su ingeniosa respuesta generó miles de comentarios y risas.

Hoy 09:27

Una simple historia de Instagram terminó desatando un debate sobre ingenio y humor en redes sociales. Todo comenzó cuando una joven decidió publicar una selfie y recibió un mensaje directo de un chico que le escribió: “¿Y esa onda?”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En lugar de seguirle el juego, ella contestó con una respuesta seca y directa: “¿Qué onda?”. Sin perder el ritmo, el joven replicó: “Todo bien, ¿y vos?”, y el intercambio rápidamente se volvió viral por su simpleza y picardía.

La usuaria acompañó la captura de pantalla con la frase “Me trolearon”, lo que hizo aún más divertida la situación y atrajo miles de reacciones en X (antes Twitter).

El mensaje viral El mensaje viral

En pocas horas, la publicación acumuló miles de “me gusta” y comentarios, muchos de ellos destacando la rapidez del chico para salir airoso de la conversación.

“Lo agrego al libro de jugadas”, “Tenés que cerrar el estadio”, “Tiro la magia y encajó gol”, “Caíste ante el truco más viejo del libro” y “La voy a usar, gracias”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios, celebrando la ocurrencia del joven y confirmando, una vez más, que en las redes, hasta la charla más simple puede volverse viral.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Aprehendieron a un joven acusado de robar una motoguadaña en La Aguada
  2. 2. El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles: cuáles son los requisitos
  3. 3. Tragedia: un avión de carga se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional de Kentucky
  4. 4. Bizarrap anunció la nueva Music Session con Daddy Yankee: cuándo se estrena
  5. 5. "Los últimos cambios en el gabinete son un refuerzo del poder de los hermanos Milei"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT