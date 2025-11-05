Una Navidad más elegante: el árbol que marca tendencia

La decoración navideña da un giro hacia la sofisticación y el minimalismo, dejando atrás los clásicos de siempre.

El clásico árbol verde, ese símbolo infaltable de la Navidad, empezó a quedar en el pasado. Cada vez más personas se animan a probar nuevos colores e innovar. Este año, la decoración navideña se renueva con un nuevo tono tendencia que cada vez pisa más fuerte.

Se trata del árbol en color dorado champagne. Una alternativa más elegante y moderna que promete conquistar los hogares.

El dorado champagne se impone como el color estrella para quienes buscan una Navidad elegante y diferente. Aporta brillo, pero sin exagerar, y se adapta a todos los estilos de decoración.

Tendencia

Según los interioristas, el dorado champagne transmite elegancia, calidez y modernidad. A diferencia del verde tradicional, este tono refleja mejor la luz y genera un ambiente festivo. Además, su neutralidad permite combinarlo con blanco, beige, cobre, plateado o incluso detalles en rosa viejo.

Para que el árbol dorado champagne se luzca, se puede combinar con una paleta monocromática. Por ejemplo, sumar luces cálidas, cintas satinadas y adornos en dorado claro o blanco perlado.

También se pueden sumar elementos naturales, como ramas secas o piñas pintadas, para reforzar ese estilo sofisticado pero acogedor que busca esta tendencia.