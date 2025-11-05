Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 NOV 2025 | 25º
X
Revista

Una Navidad más elegante: el árbol que marca tendencia

La decoración navideña da un giro hacia la sofisticación y el minimalismo, dejando atrás los clásicos de siempre.

Hoy 10:07

El clásico árbol verde, ese símbolo infaltable de la Navidad, empezó a quedar en el pasado. Cada vez más personas se animan a probar nuevos colores e innovar. Este año, la decoración navideña se renueva con un nuevo tono tendencia que cada vez pisa más fuerte.

Se trata del árbol en color dorado champagne. Una alternativa más elegante y moderna que promete conquistar los hogares.

El dorado champagne se impone como el color estrella para quienes buscan una Navidad elegante y diferente. Aporta brillo, pero sin exagerar, y se adapta a todos los estilos de decoración.

Tendencia Tendencia

Según los interioristas, el dorado champagne transmite elegancia, calidez y modernidad. A diferencia del verde tradicional, este tono refleja mejor la luz y genera un ambiente festivo. Además, su neutralidad permite combinarlo con blanco, beige, cobre, plateado o incluso detalles en rosa viejo.

Para que el árbol dorado champagne se luzca, se puede combinar con una paleta monocromática. Por ejemplo, sumar luces cálidas, cintas satinadas y adornos en dorado claro o blanco perlado.

También se pueden sumar elementos naturales, como ramas secas o piñas pintadas, para reforzar ese estilo sofisticado pero acogedor que busca esta tendencia.

TEMAS Navidad tendencia

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Aprehendieron a un joven acusado de robar una motoguadaña en La Aguada
  2. 2. El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles: cuáles son los requisitos
  3. 3. Tragedia: un avión de carga se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional de Kentucky
  4. 4. Bizarrap anunció la nueva Music Session con Daddy Yankee: cuándo se estrena
  5. 5. "Los últimos cambios en el gabinete son un refuerzo del poder de los hermanos Milei"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT