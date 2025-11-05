Ingresar
Marcelino Ledesma: "Estamos viviendo una hermosa jornada democrática"

El candidato a rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero destacó durante un diálogo con Radio Panorama que se "reafirme el sistema democrático" a propósito de las elecciones que renuevan autoridades en esa casa de altos estudios.

Hoy 10:57
Elecciones UNSE

El candidato a rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Marcelino Ledesma, destacó en diálogo con Radio Panorama la importancia de las elecciones que se desarrollan en esa casa de altos estudios, donde se renuevan las principales autoridades.

“Estamos viviendo una hermosa jornada democrática. Todos quienes conforman la UNSE se han volcado para expresar su voluntad. Estamos contentos porque reafirmamos el sistema democrático en nuestra universidad y, por otro lado, somos candidatos, así que nos sentimos protagonistas”, expresó.

Ledesma también se refirió a la situación del financiamiento universitario y remarcó la necesidad de garantizar recursos suficientes para sostener la calidad académica y la accesibilidad: “Estamos preocupados por el financiamiento de nuestra universidad y de todo el sistema. Las necesidades para desarrollar normalmente las actividades requieren de recursos para hacerlo con calidad y para que sea accesible a toda la comunidad. En ese sentido, vamos a tener la voz siempre firme y presente en los ámbitos que corresponda”.

Por último, el candidato valoró el sentido institucional de la jornada electoral: “Como comunidad universitaria, este es un día muy especial. Cada cuatro años es un punto de inflexión porque renovamos autoridades. Elegir libremente es motivo de alegría en todos los ámbitos de la vida”.

TEMAS Universidad Nacional de Santiago del Estero

