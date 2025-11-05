Sulsa lanza el primer campamento marcial infantil en Santiago del Estero

Del 9 al 23 de diciembre, Sulsa – Centro Deportivo y Marcial abrirá las puertas de una propuesta inédita que combina artes marciales, valores y diversión para chicos y chicas de 7 a 12 años. Inscripciones abiertas y los cupos son limitados.

Hoy 09:15

Sulsa – Centro Deportivo y Marcial presentó oficialmente su primer Campamento Marcial Infantil, una iniciativa inédita en Santiago del Estero que invita a los más pequeños a vivir una experiencia diferente, donde el deporte, la disciplina y la diversión se unen en un mismo espacio.

El campamento se desarrollará del 9 al 23 de diciembre, de lunes a viernes, de 9 a 12 horas, en la sede de Sarmiento 185, en la ciudad Capital. Está destinado a niños y niñas de entre 7 y 12 años, y es abierto a todos, sin necesidad de haber practicado antes artes marciales ni pertenecer a la escuela .

Durante las jornadas, los participantes disfrutarán de entrenamientos de taekwondo, kickboxing, jiu jitsu y defensa personal, además de juegos cooperativos, desafíos físicos y dinámicas de trabajo en equipo, siempre bajo la guía de profesores especializados en educación física y deportes de combate.

El objetivo del campamento es fomentar valores fundamentales como el respeto, la superación personal, la camaradería y el trabajo en equipo, dentro de un entorno seguro y motivador. Además, se brindarán charlas sobre valores y convivencia, integrando la enseñanza marcial con una formación integral.

Cada inscripción incluye la remera oficial del campamento, y desde la organización destacaron que los cupos son limitados. Las reservas se realizan exclusivamente por mensaje privado al WhatsApp 385-4-840219, donde también se puede consultar por promociones especiales para grupos.

Con esta propuesta, Sulsa refuerza su compromiso con el desarrollo deportivo y formativo de los niños santiagueños, impulsando una iniciativa que combina aprendizaje, disciplina y diversión en un ambiente de respeto y crecimiento compartido.