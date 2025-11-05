Ingresar
La UCSE abre la convocatoria 2025 del Premio al Mérito Escolar

La iniciativa de la casa de altos estudios está destinada a reconocer el esfuerzo y la excelencia académica de los mejores estudiantes secundarios de Santiago del Estero. El beneficio cubre el 100% de matrícula y cuotas del primer año de cualquier carrera de grado en el ciclo 2026.

Hoy 12:30

La Universidad Católica de Santiago del Estero anunció oficialmente la apertura de la Convocatoria 2025 del Premio UCSE: Beca al Mérito Escolar, una distinción que reconoce el esfuerzo, la constancia y el rendimiento académico de los mejores estudiantes secundarios de la provincia.

Este premio se consolidó como una de las iniciativas más importantes de la UCSE para promover la excelencia educativa y acompañar a los jóvenes que se preparan para dar el paso hacia la formación universitaria.

La beca consiste en una cobertura integral del 100%, que incluye la matrícula y las cuotas del primer año de cualquier carrera de grado ofrecida por la UCSE, correspondiente al ciclo académico 2026.

Para acceder de manera efectiva al beneficio, los postulantes deberán completar y aprobar satisfactoriamente el curso de ingreso de la carrera elegida, según los requisitos académicos establecidos por la institución.

Desde la UCSE se recuerda que los procesos de postulación y presentación de candidatos están a cargo exclusivo de las autoridades de los colegios secundarios. Por ello, se invita a rectores y directivos de instituciones educativas a comunicarse con el Centro de Información Universitaria (CIU) para acceder a las bases y condiciones de participación.

Quienes deseen obtener el formulario de inscripción o realizar consultas pueden escribir a premios.ucse@ucse.edu.ar, consignando en el asunto: “Beca Premio UCSE”. De esta manera, la universidad refuerza su compromiso con la educación de calidad y el reconocimiento al mérito académico de los jóvenes santiagueños.

